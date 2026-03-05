Now Playing на Pixel — один из самых неприхотливых музыкальных ассистентов, появившихся ещё в 2017 году. Обновления для него случались редко, но всегда добавляли действительно полезные функции. В конце 2024 года Google дала возможность выбрать плеер по умолчанию и экспериментировала с быстродоступным значком в настройках.

Что изменилось в Now Playing на Android 16 QPR 3

Раньше идентифицированная песня отображалась в виде ненавязчивой строки у нижнего края экрана. Сейчас при нажатии она превращается в аккуратную табличку с кнопками «пауза/воспроизведение», обложкой и возможностью «лайкать» песню в предпочитаемом музыкальном сервисе. Такой подход устраивает как поклонников лаконичности, так и тех, кто хочет больше визуального контроля.

Однако пока обновление не идеально: в некоторых случаях приложение не загружает обложки треков, и тогда вместо неё выделяется название песни в белой таблетке. Вероятнее всего, это проблема с доступом к метаданным или серверам Now Playing, но она не критична для основной работы.

Теперь Google конкурирует с другими фоновыми музыкальными решениями

В мире Android давно существуют сторонние приложения с богатым интерфейсом и расширенными возможностями по распознаванию и управлению музыкой. Google, поддерживая Now Playing как нативный инструмент, постепенно доводит его до современного уровня, давая пользователям возможность работать без установки дополнительного софта. Это преимущество для владельцев Pixel, которые хотят быстро узнать название трека и управлять им без лишних жестов.

Обновлённый Now Playing подтверждает, что Google не забрасывает возможности своих смартфонов даже спустя годы после запуска функции. Опыт показывает, что аккуратные подобные апдейты увеличивают лояльность пользователей, а также стимулируют конкуренцию в сегменте умного распознавания музыки в фоне.



