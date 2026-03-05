Google официально меняет правила игры вокруг своего Play Store, разрешая сторонним магазинам приложений работать на Android без прежних ограничений. После нескольких лет судебных тяжб с Epic Games компания объявила о новой политике, которая сняла запреты на альтернативные площадки и дала разработчикам больше свободы в выборе систем оплаты.

В блоге для разработчиков Google анонсировала три ключевых нововведения: расширенный выбор биллинговых систем для приложений, запуск программы регистрации сторонних магазинов и пересмотр комиссий для разработчиков. Теперь те, кто не желает пользоваться встроенной системой Google Play, смогут внедрять собственные системы оплаты или перенаправлять пользователей на внешние сайты для покупки.

Новая программа для сторонних магазинов и изменения комиссий

В рамках «Registered App Store program» сторонние магазины, которые докажут соответствие требованиям качества и безопасности, обретут упрощённый процесс установки и интеграции, что повысит их привлекательность для пользователей. Пока этот проект стартует вне США, но после одобрения суда программа придёт и туда.

Разделение сервисного сбора и комиссии за оплату снизит общую нагрузку на разработчиков. Например, в США, Европе и Великобритании комиссия за использование биллинга Google составит 5%, а сервисный сбор снизят с 30% до 20% для новых установок. Для тех, кто откажется от Play Billing в пользу собственных решений или внешних сайтов, будут действовать другие тарифы. Дополнительно Google представила программы поддержки, стимулирующие разработчиков.

Почему Google меняет стратегию и что это значит для рынка

Play Store долгое время служил монополистом на Android, заставляя обходиться исключительно их системой оплаты с высокими комиссиями. Судебное разбирательство с Epic Games — известным разработчиком Fortnite, продвигающим альтернативные платежи — разрывало маску «открытости» Android. Новая политика Google признаёт реальность — открытая экосистема Android не может существовать с жёсткими ограничениями.





Это пробуждает конкуренцию среди магазинов приложений и платежных систем, что традиционно приводит к снижению цен и появлению новых сервисов для пользователей и разработчиков. Взять хотя бы Китай, где Android давно представлен десятками альтернативных площадок, а Google совершенно отсутствует. Теперь выбор расширится и в странах с доминированием Play Store.

На фоне роста рынка мобильных приложений с миллиардными доходами ранее жёсткая монополия Google отталкивала разработчиков, заставляя их платить 30% с каждой покупки, что беспокоило и Apple. Политика Google теперь смещается в сторону большей гибкости, что может стать катализатором для появления новых бизнес-моделей и сервисов внутри Android-экосистемы.

Расписание запуска обновлений и чего ждать разработчикам

Внедрение новых правил начнётся с 30 июня для США, Европейского экономического пространства и Великобритании. Австралия получит обновления к 30 сентября, а Южная Корея и Япония — к 31 декабря. Полный глобальный охват запланирован на 30 сентября 2027 года.

Разработчикам стоит готовиться к новым опциям, которые упростят взаимодействие с пользователями и откроют больше возможностей для настройки оплаты и распространения приложений. Вторая эпоха Android и Google Play только начинается.