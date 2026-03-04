Яндекс приступил к пробному запуску ИИ-агента, который умеет выполнять сложные голосовые инструкции на Android-смартфонах. Этот виртуальный помощник может отправлять сообщения в мессенджерах, искать информацию на устройстве и даже устанавливать приложения по голосовой команде. Например, достаточно попросить: «Напиши Саше в Telegram, что нужно купить молоко», и агент выполнит задачу без необходимости печатать.

По данным компании, ИИ-агент интегрирован в бета-версию приложения «Яндекс — с Алисой AI». Такой инструмент позволит управлять смартфоном значительно удобнее, избавляя пользователей от необходимости вручную запускать приложения или вводить текст. Пока агент работает на английском и русском языках и заточен на выполнение многошаговых действий — то есть на способности выходить за рамки простых голосовых команд.

Как Яндекс соревнуется с Google в голосовом управлении смартфонами

Параллельно с усилением своих позиций в сфере голосового ИИ Google готовит собственного помощника с похожими функциями. Его тестирование начнётся на новых смартфонах Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 10 с ограниченным набором приложений, включая сервисы заказа еды и такси. Пока же Яндекс стремится опередить конкурента, расширяя список сценариев использования и делая свои голосовые команды более гибкими и многоступенчатыми.

Если учесть, что Android контролирует около 70% мирового рынка смартфонов, успех такой функции позволит Яндексу значительно усилить влияние среди пользователей за пределами привычных поисковых услуг и голосового помощника Алисы. Возможность выполнять задачи на уровне, требующем понимания контекста и последовательности действий, — серьёзный шаг к более естественному взаимодействию человека с устройством.

Чем ИИ-агент Яндекса отличается от конкурентов

Поддержка многошаговых голосовых команд без необходимости дополнительного подтверждения;

Интеграция с широким кругом сервисов и приложений — от мессенджеров до установки программ;

Возможность работать внутри устройств на уровне локальных данных, а не только через облачные запросы;

Скорый выход из бета — Яндекс намерен активно развивать эту технологию и расширять её функционал.

Пока Google ограничивается «узкоспециализированными» задачами и ограниченным числом приложений, Яндекс предлагает полноценное управление смартфоном голосом. Это не просто чат-бот, а ассистент с пониманием контекста, который способен выполнить сложный сценарий без вмешательства пользователя. Смартфоны под управлением Android могут получить ещё одного серьёзного конкурента в лице отечественного технологического гиганта.





Будущее голосовых ИИ на смартфонах

Тестирование Яндекса — признак того, что голосовое управление смартфонами выйдет на новый уровень. Многозадачность и осознанность голосовых помощников — главный тренд ближайших лет, который позволит отказаться от необходимости постоянно смотреть в экран. Если инициатива Яндекса успешно приживётся, это изменит способы взаимодействия с мобильными устройствами.

При этом Яндексу предстоит непростая борьба с глобальными игроками и необходимость показать стабильность и безопасность работы ИИ-агента, чтобы завоевать доверие пользователей. Впрочем, начав с интеграции в собственное приложение, компания может плавно расширять охват, включая сторонние устройства и производителей.