Появились новые подробности о грядущей компактной камере DJI Osmo Pocket 4. Согласно утечкам, в новинке предусмотрят съемный LED-свет и отдельные физические кнопки для управления зумом — шаги к удобству блогеров и мобильных контент-креаторов.

Инсайдер показал страницы руководства быстрого старта устройства, предназначенного для расширенной комплектации Creator Combo. Её отличительной чертой станет небольшой светодиодный модуль, который крепится к корпусу камеры отдельно — очевидно, магнитным или механическим соединением.

Отдельное освещение позволит регулировать яркость и цветовую температуру в три этапа кнопками, встроенными прямо в модуль. Это практичнее, чем встроенное в корпус освещение, позволяя сохранить компактность камеры, когда свет не нужен, и избавиться от необходимости носить с собой дополнительное оборудование.

Ещё одна серьёзная доработка — физические кнопки зума с переключением между 1×, 2× и 4×. Пока что эти уровни работают через цифровое увеличение, но более продвинутый Osmo Pocket 4 Pro может получить оптический зум. Также есть подсказки о поддержке магнитных дополнительных объективов.

Официальная презентация DJI Osmo Pocket 4 ожидается в Китае 26 марта, продажи начнутся вскоре после этого. Глобальный релиз может произойти в апреле — это традиционный сценарий запуска DJI.





В итоге DJI выбирает путь эволюционного улучшения, добавляя удобные инструменты для съёмки и сохраняя форм-фактор, который уже полюбился пользователям — маленькой камеры с карданом.