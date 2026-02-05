DJI Osmo Pocket 3, представленный ещё в 2023 году, стал настоящим хитом среди влогеров и YouTube-авторов благодаря высокому качеству видеосъёмки, эффективной стабилизации с помощью подвеса и ультракомпактному форм-фактору. Ожидается, что компания DJI уже в ближайшее время выпустит долгожданного преемника этой модели, однако на рынке, похоже, скоро появится новый серьёзный конкурент.

Компания vivo подтвердила китайским СМИ, что работает над собственной камерой для влогинга. Новинка будет напрямую конкурировать с будущей DJI Osmo Pocket 4 и, как ожидается, задействует наработки vivo в области мобильной фотосъёмки и видеозаписи. Известно, что устройство получит компактные размеры, однако других технических подробностей на данный момент не раскрывается.

По имеющейся информации, vivo начала разработку этой камеры в конце прошлого года. Ожидается, что официальный релиз состоится до конца текущего года.