Resident Evil Requiem, последняя глава культовой серии Capcom, которая вышла 27 февраля 2026 года, уже разошлась тиражом более 5 миллионов копий по всему миру. Для поклонников survival horror это не просто новый релиз — это свежий взгляд на жанр с улучшенной графикой и гибкими игровыми возможностями.

Игра, разработанная на движке RE ENGINE, демонстрирует детализированную визуализацию, включая реалистичные текстуры кожи, отражения света и анимацию волос. Такая тщательность подчёркивает атмосферу ужаса и напряжения, которая сочетает в себе одновременно страх и драйв — фирменный знак серии Resident Evil. Особенность Requiem — возможность переключаться между видом от первого и третьего лица в режиме реального времени, что позволяет игрокам подстраивать игровой процесс под свой стиль.

Проект поддерживает широкий спектр игроков благодаря нескольким уровням сложности, от новичков до хардкорных фанатов. Ещё до релиза Resident Evil Requiem вызвал восторг на крупнейшей европейской выставке Gamescom 2025, получил четыре награды, включая престижную «Most Epic» — приз за максимально захватывающий опыт.

Всего с момента запуска первой игры серии в 1996 году продажи Resident Evil превысили 183 миллиона копий, подтверждая статус франшизы, которая задаёт стандарты для жанра survival horror. Успех Requiem — очередной аргумент в пользу того, что Capcom продолжает эффективно сочетать проверенную формулу страха и новых технологических достижений.

Платформы и дата выхода Resident Evil Requiem

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC

Дата выхода: 27 февраля 2026 года

Жанр: survival horror с элементами экшена

Capcom продолжает ежегодно доказывать, что сильные франшизы на консолях нового поколения способны задавать тон для всей индустрии. В условиях насыщенного рынка, где борьба за внимание геймеров становится всё жёстче, Resident Evil Requiem показывает, что качество и инновации остаются главным залогом успеха.



