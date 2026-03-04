Игра Denshattack!, в которой смешались катание на скейтборде в стиле Tony Hawk и гонки на миниатюрном поезде, появится на рынках 17 июня. Об этом сообщило издательство Fireshine Games вместе с выходом нового трейлера в рамках недавнего мероприятия Nintendo Indie World.

Denshattack! привлекает внимание не только яркой анимацией с визуальным вдохновением от аниме, но и динамичным геймплеем. Игроку предстоит выполнять трюки, словно на скейтборде, заставляя крошечный поезд балансировать и скользить по стенам в разнообразных локациях — от футуристического города и джунглей до снежных гор.

Платформы и музыкальное оформление Denshattack!

Игра появится на PC, PlayStation 5, консоли Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S, где сразу будет доступна через Xbox Game Pass. Любители могут уже сейчас опробовать демонстрационные версии на PC и Switch 2.

Отдельным преимуществом стали оригинальные музыкальные композиции от мастеров жанра: Tee Lopes (работавший над Sonic Mania), Ryo Nagamatsu (Splatoon), Richard Jacques (Jet Set Radio) и Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA) создали атмосферное и стильное сопровождение, которое дополнит взрывной экшен на экране.

Denshattack! — союз старой школы и современности

Погружая геймеров в микс ностальгии по классике 2000-х и свежих аниме-мотивов, Denshattack! будто ставит себя в ряд с легендарным Tony Hawk, но сливает его с уникальной темой поездов. Такой подход выделяет её на фоне однообразных аркад и показывает, что идеи для необычного геймплея ещё не исчерпаны.





Появление Denshattack! на нескольких крупных платформах и поддержка Xbox Game Pass облегчают доступ к проекту и обеспечивают высокий начальный интерес — фактор, который сейчас критичен для инди-игр в борьбе за внимание игроков. Ждать осталось недолго: уже этим летом можно будет проверить, получится ли привлечь скейтеров уникальной концепцией.