На выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне среди высокотехнологичных новинок открылся и странный уголок — устройства, которые кажутся слишком вычурными или просто необычными. Среди них — робот-компаньон Lenovo AI Workmate, телефон, который может позвонить с ошейника вашего питомца, и приложение для мониторинга облысения HeyCheckScalp.

Робот-компаньон Lenovo AI Workmate для одиночества на удалёнке

Пандемия и удалёнка напомнили многим, как внезапно можно остаться без живого общения на долгое время. Lenovo предлагает необычный способ борьбы с изоляцией: AI Workmate — подвижный робот с «глазами», которые выражают эмоциональную эмпатию. Он помогает превращать ваши заметки в презентации, подытоживает полученные сообщения и даже поддерживает беседу, когда вам это нужно. Интересный пример того, как компании пытаются вернуть человечность в цифровую работу.

Телефон для питомцев PetPhone: кого звонить научим?

GlocalMe показала PetPhone — первый в мире смартфон для домашних животных. Устройство крепится на ошейник и умеет следить за локацией и активностью питомца, мониторить здоровье и даже давать животным возможность звонить хозяину. Если питомец подпрыгнет трижды за шесть секунд, раздастся звонок. Хозяева же могут позвонить питомцу и поговорить через динамик. Идея абсурдная и вызывает массу вопросов о практичности, но в мире гаджетов для жизни животных это новый вызов.

Прототип телефона Tecno Pova Neon — шоу неонового света

Tecno создала концепт Pova Neon с прозрачной панелью на задней стороне, заполненной ионизированным инертным газом, который искрит при прикосновении. Новый смартфон — скорее эффектный арт-объект, чем устройство для массового рынка: сейчас это дизайнерский эксперимент. Пока что Pova Neon не выйдет в продажу и, вероятно, это единственная возможность увидеть его вживую.

HeyCheckScalp — искусственный интеллект, беспощадно оценивающий вашу прическу

Не хотите смотреть на своё отражение с тревогой? Приложение HeyCheckScalp помогает анализировать состояние волос с помощью AI. Сделайте фото головы, и сервис оценит черепные реки облысения, истончение на макушке и другие факторы. Дополнительно вы можете указать образ жизни и получить рекомендации по улучшению состояния. Сейчас проект на стадии бета-теста, но возможности ШИ показывают, что даже облысение — тема для цифрового вмешательства.





MWC 2026 выглядел как привычный фестиваль мобильных технологий, но эти нетипичные устройства показывают, что индустрия всё ещё экспериментирует с необычными и даже комичными идеями. Не все из них дойдут до массового потребителя, но они отражают тот факт, что мир гаджетов расширяется и влияет на самые неожиданные сферы жизни.