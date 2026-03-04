Google начал глобальный запуск нового формата рекламы на YouTube для подключённых к интернету телевизоров — видео длительностью 15—20 секунд, которое нельзя пропустить. Компания ставит на искусственный интеллект для точного таргетинга и гарантированного просмотра, пытаясь вернуть рекламодателей в эпоху фрагментированного медиапространства и падения традиционного телевещания.

Этот формат, Video Reach Campaigns Non-Skip (VRC Non-Skip), уже доступен через Google Ads и корпоративную платформу Display & Video 360, что расширяет аудиторию от малого бизнеса до крупных брендов. Реклама без кнопки «Пропустить» обещает рекламодателям максимальное внимание зрителей в условиях, когда обычные отключаемые ролики всё чаще игнорируют, а пользователи выключают просмотр за первые пять секунд.

Google рассчитывает, что рекламодатели готовы платить больше за возможность принудительного просмотра рекламы. Использование ИИ позволяет точно выбирать аудиторию, которая наиболее восприимчива к конкретным предложениям. Таким образом компания пытается сочетать иммунитет офлайн-телевидения к рекламным блокам и преимущества цифровых технологий — аналитику и таргетинг.

Внедрение неотключаемой рекламы на YouTube — это своего рода ответ на интенсивную конкуренцию с Amazon и традиционными телеканалами, которые также развивают потоковые рекламные форматы с обязательным просмотром. В условиях размывания телевизионной аудитории и множества стриминговых сервисов рекламные бюджеты сокращаются, и бренды требуют гарантированного охвата.

Интересно, что YouTube добился популярности как платформа с менее навязчивой рекламой по сравнению с традиционным ТВ. Однако сейчас компания меняет стратегию, продвигая рекламу, от которой не скрыться, осторожно расширяя этот формат после долгих тестов. Неизвестно, как аудитория воспримет эту перемену — но ставки высоки, и Google готова делать ставку на крупные бренды, нацеленные на узнаваемость, а не только на клики.





Данных о цене, показателях завершения просмотра и реакции пользователей пока нет, но ситуация ясно показывает, куда движется рынок видеорекламы — к принуждению к просмотру на фоне возрастающего количества контента и борьбы за внимание. Следует ожидать, что другие платформы и телеканалы последуют примеру Google и усилят свои рекламные предложения с обязательным просмотром.