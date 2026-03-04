«VK Видео» обновила раздел «Фильмы и сериалы», добавив функцию, которая подбирает фильмы на основе искусственного интеллекта. Новая система анализирует действия пользователей — лайки, просмотры, поисковые запросы — и с помощью модели машинного обучения, разработанной AI VK, формирует персональные рекомендации.

Алгоритм сопоставляет предпочтения зрителя с каталогом популярных фильмов и сериалов, что увеличило время просмотра рекомендованного контента на 23 %. В лидерах по популярности у пользователей оказались «Клык», «Телохранитель на фрилансе», «Игра в имитацию», «Лулу и Бриггс» и «Королевская битва».

Как работает ИИ в VK Видео

Прошлые обновления «VK Видео» уже вводили продвинутые методы анализа содержимого. Системы Discovery теперь цепко «читают» сюжет видеороликов посредством мультимодальной языковой модели, которая распознаёт смысл и сцены. При этом кроссформатная модель фильтрует контент, а распознавание известных персон помогает выстроить рекомендации вокруг любимых актёров и героев.

Теперь ИИ объединяет данные взаимодействия и содержимое видео, чтобы не просто предлагать «похожие» фильмы, а точно знать, что заинтересует каждого конкретного пользователя. Это не просто очередной алгоритм — в условиях растущего количества контента способность быстро находить подходящее всё больше определяет пользовательский опыт.

Кто на рынке персональных рекомендаций выигрывает

Персонализация с ИИ — не новость, но российские стриминги только начинают активно внедрять эту технологию. VK удаётся совместить технический потенциал с большой пользовательской базой, что даёт преимущество перед западными конкурентами на локальном рынке.





Крупные игроки, такие как Netflix и YouTube, давно используют похожие системы, чтобы удерживать внимание зрителей. Но у VK есть уникальный пласт данных социальных сетей: предпочтения друзей и знакомых влияют на рекомендации, что делает подсказки более «человечными» и релевантными.

Тем временем отечественные конкуренты и крупные медиахолдинги вынуждены ускорять разработку или интеграцию своих ML-решений, чтобы не отставать. Главный ресурс — качественные данные о пользователях и модель, которая умеет быстро и гибко адаптироваться под изменяющиеся вкусы.

Чего ждать дальше от ИИ-подборок в видео

Несмотря на успех, ИИ-рекомендации не снимают вопросов о приватности и прозрачности алгоритмов — эти темы станут горячими в ближайшие годы. Также рынок ждут эксперименты с интеграцией голосовых и визуальных запросов для поиска и рекомендаций.

Пока «VK Видео» успешно демонстрирует, как правильно использовать доступные данные и технологии — а это напрямую повышает интерес и время просмотра. От техники постепенно переходят к педагогике и искусству создания пользовательского опыта, где ИИ станет лишь инструментом, а не целью сам по себе.