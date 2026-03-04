Астрономы открыли самую маленькую известную систему из четырёх звёзд с редкой структурой типа «3+1», где одна звезда обращается вокруг плотной тройки. Объект с обозначением TIC 120362137 обнаружили благодаря космическому телескопу TESS NASA.

В этой системе три звезды сосредоточены в объёме, сравнимом с орбитой Меркурия, а четвёртая вращается на расстоянии чуть меньше орбиты Юпитера. Обычно такие многозвёздные комбинации нестабильны: гравитация приводит к распаду системы, но TIC 120362137 демонстрирует удивительную устойчивость.

Три близкие звезды образуют сложную орбитальную структуру: двое из них вращаются друг вокруг друга за 3,28 суток, их массы примерно на 75% и 36% больше массы Солнца. Третья звезда, в 48% тяжелее Солнца, делает полный оборот за 51,3 дня. Четвёртый компонент по массе близок к солнечному и оборачивается вокруг тройки примерно за 1 045,5 суток.

Такое сверхплотное расположение обычно грозит дестабилизацией системы, но астрономы с помощью спектрального анализа и компьютерного моделирования доказали долговечность конфигурации на миллиарды лет. TIC 120362137 выдержит эволюционные изменения, включая переход звёзд в красные гиганты и значительную потерю массы.

Прогноз сообщает, что три внутренние звезды через примерно 300 миллионов лет сольются в один белый карлик, а потом система сформирует пару белых карликов с орбитальным периодом около 44 дней. С этой точки зрения TIC 120362137 может стать моделью для понимания происхождения многих наблюдаемых пар белых карликов — их прошлое обычно неразрешимо.





Открытие одновременно расширяет границы понимания динамики и стабильности многозвёздных систем, и ставит новые задачи моделированию, демонстрируя, насколько необычными могут быть строения на небесах по сравнению с популярными представлениями о звёздных скоплениях.