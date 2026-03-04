Vivo официально подтвердила поддержку видеокодека Advanced Professional Video (APV) от Samsung в своём новом флагмане X300 Ultra. Этот аппарат, представленный на Mobile World Congress 2026, станет первым не-Samsung смартфоном с возможностью записи видео в формате APV, который ранее дебютировал на Galaxy S26 Ultra.

Vivo X300 Ultra оснащён камерной системой с современными сенсорами Sony и Samsung и поддерживает съёмку 4K-видео с частотой 120 кадров в секунду, 10-битным цветом и технологией Dolby Vision. Появление APV-кодека вне экосистемы Samsung означает начало нового этапа в стандартизации профессиональной видеосъёмки на смартфонах.

Что такое APV-кодек и какие преимущества он даёт

Samsung разработала APV-кодек для обеспечения почти без потерь качества видео с уменьшением размера файлов примерно на 20% по сравнению с HEVC. Важной особенностью формата является внутрикадровое (intra-frame) кодирование, что облегчает монтаж и снижает задержки воспроизведения. Это критично для профессиональной работы с видео на мобильных устройствах.

Google встроил поддержку APV в Android 16, а Qualcomm интегрировала аппаратную поддержку в Snapdragon 8 Elite Gen 5, который установлен в Galaxy S26 Ultra и Vivo X300 Ultra. Среди приложений, работающих с форматом, — CapCut, DaVinci Resolve и LumaFusion, что подчёркивает серьёзность запроса на мобильное профессиональное видео.

Технические характеристики камеры Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra предлагает впечатляющие параметры камеры:





Основная: 200 МП Sony LYTIA LYT901, 1/1.12-дюймовый сенсор, 35 мм, Dual-Pixel PDAF, оптическая стабилизация

Телеобъектив: 200 МП Samsung ISOCELL HPB, 1/1.4 дюйма, 3,7-кратный оптический зум, Multi-Directional PDAF, OIS

Ультраширокая: 50 МП Sony LYTIA LYT828, 1/1.28 дюйма, апертура F2.0, Dual-Pixel PDAF, OIS

Фронтальная: 50 МП с PDAF

Опциональный аксессуар: телеконвертер с фокусным расстоянием, эквивалентным 400 мм, что примерно соответствует 11,4-кратному оптическому зуму

Новинка впервые выйдет за пределы Китая в страны Азии и ряд европейских рынков. Для Vivo это стратегический шаг, который отмечает новый этап в конкуренции с Samsung в сегменте премиум-фото и видео. Учитывая схожесть платформы (Snapdragon 8 Elite Gen 5) и поддержку APV, X300 Ultra становится серьёзным конкурентом Galaxy S26 Ultra.