Oppo готовит к выпуску Find X9 Ultra с одной из самых впечатляющих на рынке систем телефото. Согласно последним утечкам, смартфон получит сразу две перископные камеры, одна из которых будет оснащена крупным 200-мегапиксельным сенсором размером 1/1,28 дюйма и светосилой около f/2.2.

Вторая камера также перископная, с разрешением 50 МП и оптическим зумом примерно 10x, оснащена матрицей 1/2,76 дюйма. Такое сочетание позволяет покрыть средний и дальний диапазон зума с высокой детализацией и хорошей светочувствительностью. Источники указывают, что 200-мегапиксельный модуль может основываться на OmniVision OV52A, а 50-мегапиксельная камера — на Samsung JN5 с оптическим фокусным расстоянием 230 мм.

Основная камера будет представлена новым 200-мегапиксельным сенсором Sony LYT-901 с фокусным расстоянием 23 мм. Для широкоугольных снимков предусмотрена 50-мегапиксельная Samsung JN5 с 15 мм фокусным расстоянием, а селфи-камера также обещает быть 50-мегапиксельной с автофокусом.

Дата выхода и технические особенности Oppo Find X9 Ultra

Кроме камеры, Oppo Find X9 Ultra обещает 2K-дисплей и сбалансированное аппаратное обеспечение уровня флагмана. Главной особенностью модели станет улучшенная система телефото, ориентированная на пользователей, которым важна качественная съемка на дальних дистанциях.

По последним данным, выпуск Find X9 Ultra в Китае может состояться в апреле 2026 года, параллельно с Find X9s Pro. Мировой дебют ожидается во втором квартале, вероятно, вместе с серией Find X9s.



