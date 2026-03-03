Полное лунное затмение 3 марта 2026 года зафиксировали сразу несколько фотографов в Северной Америке, Океании и Азии. Земная тень окрасила Луну в кроваво-красный цвет, подарив небывалое зрелище, которое продолжает восхищать астрономов и любителей неба.

С момента начала фазы полной тени Земли на диске Луны, наиболее известной как Blood Moon, интернет заполнили кадры как частичного затмения, так и полного погружения спутника в тень.

Впечатляющие кадры затмения из разных уголков планеты

Совместно с Dunedin Astronomical Society фотограф Мирко Харниш запечатлел лунный диск на фоне ночного неба Новой Зеландии, где плавное движение земной тени затухало темные моря Луны, включая кратеры Mare Crisium и Mare Fecunditatis — остатки древних лавовых потоков.

В Маниле фотограф Тед Альжибе создал неповторимый образ полной Луны, над которой нависала призрачная тень Земли — часть диска осталась скрыта в процессе начальной фазы затмения. А мобильная обсерватория Time and Date из Калифорнии показала загадочную картину, в которой красный оттенок Луны на фоне темного неба тонко подсвечивает очертания лунных равнин.

Кроме того, Фил Уокер из северной Новой Зеландии поделился впечатляющим снимком, на котором Луна во время полной тени как бы впитала солнечный свет со всех рассветов и закатов Земли.





Явление получило народное имя Worm Moon из-за времени года — ранней весны, когда почва становится мягкой, и земные черви и жуки просыпаются после зимы. Земная атмосфера преломляет солнечный свет, делая затмение таким красочным.

Полное лунное затмение завершилось в 9:23 утра по восточному времени США (14:23 по Гринвичу), когда лунный диск покинула полутень Земли. Тем не менее фото и наблюдения останутся в памяти многих как напоминание о том, насколько небо способно удивлять.

Мнения экспертов говорят, что такие затмения становятся приятной возможностью не только для астрономов, но и для массового вовлечения публики в наблюдение за космосом. Возможность увидеть, как солнечный свет, проходя через атмосферу Земли, окрашивает Луну на сотни километров, — это редкий и завораживающий спектакль.

Для тех, кто не успел наблюдать это затмение вживую, ведущие ресурсы предлагают подробное онлайн-освещение и фотогалереи, аккумулируя кадры со всего мира.