Игра Starfield, стартовавшая в 2023 году на Xbox и ПК, доберётся до PlayStation 5 уже 7 апреля. Это подтвердил ресурс Dealabs, раскрывший дату начала продаж на платформе Sony. Примечательно, что версия для PlayStation будет стоить дешевле, чем изначальный релиз для Xbox.

Как и на Xbox, на PS5 выйдут две версии Starfield: Standard за 50 евро и Premium за 70 евро. Пока детали того, что входит в Premium-издание, не раскрыты, а ранний доступ для владельцев расширенного варианта на Sony не предусмотрен.

Starfield — масштабный проект от Bethesda, создателей серии Skyrim, который до сих пор считается одной из главных эксклюзивных франшиз Xbox. Несмотря широкие амбиции, игра получила неоднозначные отзывы от игроков и критиков.

Предварительные заказы на PlayStation 5 должны открыться примерно 17—18 марта. Отметим, что выбор в пользу снижения цены на рынке Sony может быть попыткой привлечь новую аудиторию, не знакомую с оригинальной версией Starfield.