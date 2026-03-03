TCL представила новые открытые клипсовые наушники CrystalClip, которые обещают удобство и стиль без чувства заложенности в ухе. Особое внимание привлечёт специальная версия с аксессуаром из кристаллов Swarovski, который можно отсоединить и использовать как украшение.

Лёгкие и гибкие, CrystalClip весят всего 5,5 грамма на каждое ухо и оснащены титановым усиленным мостиком. Встроенные динамики с двойными магнитами 10,8 мм гарантируют насыщенное звучание с глубокими басами, а технология 3D Spatial Audio добавляет объёма музыке, играм и фильмам.

Для звонков наушники используют двойной микрофон с шумоподавлением на базе ИИ, обеспечивая чистоту речи при окружающем шуме. Заявленное время работы — до 8 часов без подзарядки и 36 часов с кейсом. Быстрая зарядка даёт 3 часа воспроизведения после 15 минут у розетки.

Сопротивление влаге IPX4 позволяет использовать CrystalClip во время тренировок и в непогоду, а кастомизация управления прикосновениями и поддержка голосовых ассистентов расширяют функционал. У владельцев TCL-смартфонов появится дополнение — режим перевода в реальном времени.

Специальное издание с кристаллом Swarovski напоминает украшение в форме розы, которое удобно закреплять на наушниках или носить отдельно — на сумках, шапках или даже в волосах. Это редкий пример, когда аудиоустройство оформили элементами высокой моды.





Базовая версия появится в феврале 2026 года по цене 79 евро. Swarovski-дизайн выйдет во втором квартале 2026 года за 149 евро. Продажи стартуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Северной Америке.