Финская компания Jolla, известная своей операционной системой Sailfish на базе Linux, возвращается с новым смартфоном под тем же именем — Jolla Phone. Аппарат позиционируется как «европейский телефон» и предлагает альтернативу доминирующим на рынке Android и iOS, стремясь завоевать доверие пользователей, уставших от американских технологических гигантов. Новый девайс стоит 649 евро, уже получил свыше 10 000 предзаказов и готовится к массовым поставкам в июне 2026 года.

Особенности и происхождение Jolla Phone

Путь Jolla был нелёгким: после неудачи с планшетом в 2015 году компания ушла в лицензирование Sailfish OS различным клиентам, включая правительства. Конфликт с Россией привёл к отказу от сотрудничества и перезапуску бизнеса под новым брендом Jollyboys. Возвращение к созданию смартфонов началось с модели Jolla C2 Community Phone, собранной с партнёром из Турции, а теперь Jolla Phone полностью производится в финском городе Сало — бывшем центре сборки Nokia.

Аппарат построен на процессоре MediaTek Dimensity 7100 5G, имеет 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ постоянной памяти и слот microSD. Экран AMOLED с диагональю 6,36 дюйма и разрешением 1080p, основная камера — 50 МП + 13 МП сверхширокоугольный модуль, фронтальная — 32 МП. Емкость аккумулятора — 5500 мА·ч, а вот беспроводные стандарты уже не самые современные: Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Особенность — съёмная задняя крышка с модульной системой «The Other Half», позволяющей добавить дополнительный экран или клавиатуру, а также заменяемый аккумулятор.

Что в ПО и как Jolla убегает от Google

Sailfish OS — уникальная для рынка Linux-альтернатива на базе полноценного ядра Linux, а не Android Open Source Project. Это значит отсутствие прямой зависимости от Google и гораздо более высокий уровень контроля над софтом, в отличие от так называемых «деГугленных» Android-версий, где Google-сервисы удалены или заменены. Тем не менее, Jolla Phone умеет запускать Android-приложения, хотя и с оговорками, а для частичного подключения Google-сервисов предлагает open-source MicroG, облегчающий переход для обычных пользователей. Авторизация через аккаунт Sailfish необязательна.

Позиционирование Jolla Phone — продолжение европейской тенденции ухода от американских и китайских технологий: от перехода французских чиновников на собственные видеоконференцсервисы до сотрудничества канадского защитного проекта GrapheneOS с Motorola. Возможность сборки и программирования смартфонов в Европе возвращает вопрос суверенитета и безопасности данных в центр внимания.





Рынок и перспективы Jolla Phone

Главный минус нишевых «анти-Big Tech» телефонов — высокая цена из-за отсутствия масштабов производства. Jolla Phone с €649 — не исключение, но его технический уровень более выгодный в сравнении с примерами вроде Light Phone III за $699, где минимализм достигнут ценой жёстких ограничений. Сейчас Jolla концентрируется на Европе и ближайших странах, хотя теоретически телефон можно импортировать в США с некоторой вероятностью работы в крупных сетях.

Глава Jolla Group публично называет этот продукт нишевым и скорее шагом к новому, чем массовым хитом. Ожидается, что настоящий успех принесут новые форм-факторы смартфонов с искусственным интеллектом, который Jolla разрабатывает — например, AI-ассистент Mind2, ориентированный на приватность и работу с личными данными без облака. Интеграция ИИ в аппаратную платформу станет опцией позже в 2026 году.

Поддержка устройств и обновления — сильная сторона Jolla, но сегодня, когда на рынке растёт количество «деГугленных» Android-альтернатив, амбиции и качество аппаратного запуска Jolla Phone станут решающими факторами для выживания и привлечения пользователей.