Honor подогревает интерес к своей новой линейке смартфонов, представив ещё одну модель — Honor 600 Lite. Информация о гаджете появилась благодаря списку товаров в сингапурском магазине и подтверждена качественными рендерами от немецкого издания WinFuture. По данным источников, анонс устройства на носу.

Honor 600 Lite построен вокруг 6,6-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 2600 на 1200 пикселей и впечатляющей пиковой яркостью HDR до 6500 нит, что обещает отличную картинку даже в яркий солнечный день. Поддержка защиты от воды по стандарту IP66 выведет смартфон в сегмент надёжных устройств для повседневного использования без излишних опасений за поток влаги.

В сердце стоит чип MediaTek Dimensity 7100 Elite — выбор, который выделяет этот смартфон среди конкурентов за счёт эффективности и баланса производительности с энергоэффективностью. Энергии хватает благодаря ёмкой батарее — 6250 мА·ч с поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки. В наборе 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Дизайн Honor 600 Lite не перетруждает глаз: фронтальную панель украшает аккуратный каплевидный вырез под 16-МП селфи-камеру, а сзади — прямоугольный блок с основной 10,8-МП камерой и 5-МП сверхширокоугольным модулем. Перископа или дополнительного зума нет — придётся довольствоваться цифровым увеличением.

Цена ориентирована на масс-маркет: в Сингапуре устройство оценили примерно в 399 сингапурских долларов (около 315 долларов США), что сразу ставит его в сегмент доступных смартфонов с приятным набором характеристик. Цветовые варианты — сдержанный Velvet Black и более мягкий Desert Gold.





Honor с этим телефоном ставит на тех, кому важна автономность и надёжность без переплаты за топовые камеры или сверхбыструю производительность. Это ход, который может оказаться выгодным на фоне конкурентов в среднем ценовом сегменте, где Samsung и Xiaomi активно борются за покупателя.

Технические характеристики Honor 600 Lite

Дисплей: 6,6» AMOLED, 2600 × 1200, HDR с пиковыми 6500 нит

Процессор: MediaTek Dimensity 7100 Elite

Оперативная память: 8 ГБ

Внутренняя память: 256 ГБ

Основная камера: 10,8 МП (f/1,75) + 5 МП ультраширокая

Фронтальная камера: 16 МП (f/2,2)

Аккумулятор: 6250 мА·ч, поддержка 45 Вт проводной зарядки

Защита: IP66

Цвета: Velvet Black, Desert Gold

В ближайшие недели станет понятно, сможет ли Honor 600 Lite достойно конкурировать в насыщенном сегменте. Пока это разумный выбор для тех, кто ищет долгую работу без частых подзарядок и базовый фотомодуль, подходящий для соцсетей и звонков.