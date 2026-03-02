Anthropic представила инструмент, который даёт её ИИ-чатботу Claude возможность импортировать историю и контекст диалогов из других популярных ИИ, включая ChatGPT, Gemini и Copilot. Это значит, что теперь можно легко перенести разговор с одного ассистента на другого, сохранив всю смысловую цепочку и продолжить общение без потери контекста.

Технология работает через специальный «memory import tool»: из предыдущих чат-ботов вытягиваются воспоминания и детали взаимодействия в виде текстового промпта. Его достаточно вставить в память Claude, и в течение примерно суток ИИ проанализирует предоставленную информацию. Пользователь может проверить, что именно ИИ запомнил, а также без проблем изменить или удалить эти данные в разделе «Manage memory».

Anthropic подчёркивает, что Claude ориентирован на деловое общение и не сохраняет личную информацию вне рабочих тем. Этот подход выделяет их продукт на фоне конкурентов и отражает тенденцию к более ответственному отношению к приватности данных при развитии ИИ.

Как Claude обошёл ChatGPT и что говорит рынок

Недавно Claude занял первое место среди бесплатных приложений App Store, сместив ChatGPT. Это совпало с отказом Anthropic идти на компромиссы с Пентагоном по вопросам слежки и автономного оружия. Тогда как OpenAI заключила контракт с Министерством обороны США, Anthropic выступила против использования ИИ в массовом наблюдении за гражданами, что вызвало волну поддержки со стороны пользователей и привело к росту отмен подписок на ChatGPT.

Это столкновение подходов указывает на разделение рынка ИИ не только по техническим характеристикам, но и по этическим позициям компаний. Переход части пользователей к Claude — часть более широкой тенденции, когда доверие и ответственность становятся преимуществом.





Что дальше: потенциал синхронизации ИИ и развитие персонализации

Инструмент импорта диалогов открывает новый уровень взаимодействия с ИИ — пользователи теперь не связаны с одним конкретным чатботом. Такая совместимость может стать новым стандартом, учитывая разнообразие ассистентов на рынке и быстрое развитие ИИ-технологий.

В будущем стоит ожидать, что конкуренты постараются внедрить аналогичные функции, а также расширят возможности управления памятью ИИ, усиливая персонализацию и приватность. Вопрос в том, смогут ли компании сбалансировать автоматизацию и этику, чтобы сохранить доверие пользователей.