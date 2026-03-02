Компания TCL подтвердила глобальный выпуск телевизора TCL P7L Premium QLED TV. Новинка была представлена вместе с моделью TCL P8L Premium QD-Mini LED TV, однако по названию можно предположить, что P7L станет более доступным вариантом. Телевизор будет доступен в шести диагоналях: 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов.

TCL P7L — это 4K UHD LCD-телевизор с разрешением 3840 × 2160 пикселей и нативной частотой обновления 60 Гц. Он оснащён HVA-панелью, а обновлённый материал Colorful Quantum Crystal обеспечивает до 93% охвата цветового пространства DCI-P3 и высокую световую эффективность. Поддерживаются форматы Dolby Vision, HDR10+ и HLG. Типичная яркость достигает 400 нит у моделей с диагональю от 43 до 75 дюймов и до 450 нит у старшей 85-дюймовой версии.

Телевизор работает на базе процессора TCL AiPQ и предлагает функции на основе искусственного интеллекта, включая AI Cinematic Agent и AI Gaming Agent с панелью Gamebar. В качестве операционной системы используется Google TV с доступом к широкому набору стриминговых сервисов, поддержкой Google Assistant и Google Cast. Также заявлена совместимость с Miracast и Apple AirPlay 2. Среди интерфейсов подключения — Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5 и порт HDMI 2.1 с поддержкой eARC.

Аудиосистема разработана совместно с Onkyo: модели от 43 до 75 дюймов оснащены 2.0-канальными динамиками, а 85-дюймовая версия получила 2.1-канальную систему. Все варианты выполнены в тонком цельном корпусе с безрамочным дизайном.

Пока не раскрыты точные сроки начала продаж и стоимость TCL P7L Premium QLED. Несмотря на название Premium, ожидается, что модель будет относиться к сравнительно доступному сегменту бренда. Известно, что телевизор появится в Европе, так как он уже размещён на официальном региональном сайте TCL. В качестве альтернативы можно рассмотреть более раннюю модель TCL P7K TV, которая уже доступна в продаже.



