Компания Tecno официально представила смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G с увеличенным аккумулятором, продвинутой камерой и усиленной защитой по сравнению с версией Pro.

Новинка оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает HDR10 и защищён стеклом Gorilla Glass Victus 2. Также предусмотрен оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный под дисплей.

Дизайн задней панели и блока камер во многом повторяет модель Camon 50 Pro. Смартфон получил основную камеру на 50 Мп, 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Для селфи используется фронтальная камера на 50 Мп с автофокусом.

Корпус выполнен в формате »стеклянного сэндвича» с изогнутыми боковыми гранями. Задняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 7i. Устройство сертифицировано по стандарту MIL-STD-810 и имеет защиту от пыли и воды до уровня IP69K.

Смартфон оборудован аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и функцией bypass-зарядки. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate в сочетании с оперативной памятью объёмом до 12 ГБ и накопителем на 256 ГБ.





Tecno Camon 50 Ultra 5G работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HiOS 16. Производитель обещает до трёх крупных обновлений операционной системы. Среди прочих характеристик — поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, инфракрасный порт, стереодинамики и FM-радио.

Точные сроки начала продаж пока не раскрываются, однако ожидается, что в Европе цена стартует примерно с 400 евро. Смартфон будет доступен в оранжевом, зелёном, фиолетовом и чёрном цветах.