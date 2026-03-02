Компания Casio представила обновлённую серию GA-V01, добавив четыре новые прозрачные модели. Новая линейка Transparent Pack сохраняет футуристичный, вдохновлённый инопланетной эстетикой дизайн, но вместо сплошного корпуса использует прозрачный.

Цифрово-аналоговые модели включают GA-V01SKE-3A (неоново-зелёный), GA-V01SKE-4A (оранжевый), GA-V01SKE-6A (фиолетовый) и GA-V01SKE-8A (чёрный), каждая с большим инверсным ЖК-дисплеем, напоминающим »инопланетные глаза». Оранжевая версия особенно выделяется и, по сути, заменяет серебристую модель из оригинальной линейки, которая дебютировала в Китае в феврале прошлого года.

Несмотря на прозрачный корпус, GA-V01SKE не теряет прочности и надёжности, которыми славятся G-Shock. Как и оригинальные модели, они используют интегрированную конструкцию »безель-браслет» для защиты центрального модуля. Большие 3D-метки часов над стеклом выполняют не только декоративную функцию — они также служат амортизаторами при ударах.

Casio разработала магнитную конструкцию для крепления стрелок, которая позволяет стрелкам смещаться при ударе, а затем возвращаться в исходное положение. Это помогает защитить механизм, если случайно удариться запястьем о дверной косяк или другой объект.

Новые часы сохранили крупные размеры предшественника: 58,2 мм в ширину, 19,6 мм в толщину и весом 74 г.





GA-V01SKE остаются ударопрочными, водонепроницаемыми до 200 м и предлагают полезные функции: мировое время (48 городов), секундомер с точностью 1/100 секунды, таймер обратного отсчёта, пять ежедневных будильников, автоматическую подсветку Dual LED и впечатляющий срок службы батареи до 10 лет.

Предзаказ на Casio G-Shock GA-V01SKE уже открыт в Японии по цене ¥24,200 (~155 $). Продажи в фирменных магазинах и у авторизованных ритейлеров начнутся позже в этом месяце, а, судя по предыдущей серии GA-V01, расширенный запуск в США, Великобритании и Европе состоится в ближайшее время.