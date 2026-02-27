Компания Citizen представила в Японии три новые модели в линейке Exceed, которые поступят в продажу 5 марта. Новинки с индексами ES9375-51B, CB1115-50B и CB1145-67A оснащены солнечной технологией Eco-Drive с многодиапазонной радиосинхронизацией времени и выполнены в тонких корпусах из фирменного материала Super Titanium.

Модель ES9375-51B стала самой компактной в серии — её диаметр составляет 26,6 мм, толщина всего 7,7 мм, а вес — 34 грамма. Часы работают на калибре H060 и поддерживают приём радиосигнала времени в Японии, Китае, США и Европе. При отсутствии синхронизации точность хода составляет ±15 секунд в месяц. Корпус и браслет изготовлены из Super Titanium с покрытиями Duratect Platinum и Duratect Sakura Pink, благодаря чему безель получил лёгкий розовато-вишнёвый оттенок. Установлено сапфировое стекло с антибликовым покрытием, водозащита — 5 бар. Цена модели составляет 132 000 иен (примерно 846 долларов).

CB1115-50B получила корпус диаметром 38 мм и толщиной 8,5 мм. Внутри установлен калибр H149. Помимо Eco-Drive и радиоконтроля, часы предлагают вечный календарь, функцию мирового времени с разницей до 24 часов, быструю настройку при перелётах и автоматическую установку летнего времени. Вес модели — 62 грамма. Используется тот же Super Titanium с двухцветной обработкой поверхности. Стоимость также составляет 132 000 иен.

Самой дорогой новинкой стала CB1145-67A по цене 187 000 иен (около 1 199 долларов). Она оснащена калибром H147 и отличается особенно тонким корпусом — всего 7,0 мм при диаметре 38 мм. Вес — 59 граммов. Циферблат украшен текстурированным центральным узором и накладными римскими цифрами, а оформление выполнено в светло-серебристом цвете с безелем в оттенке сакуры.

Все три модели оснащены сапфировым стеклом, защитой от никелевой аллергии, антимагнитной защитой стандарта JIS Type 1, системой обнаружения удара и автоматической коррекцией стрелок. Часы произведены в Японии и поставляются с международной гарантией сроком три года.



