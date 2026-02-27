Ozon запустил сервис «семейные группы»: пользователи могут объединять до 7 аккаунтов, пользоваться общим счётом «Ozon Банка», делиться Premium‑подпиской и собирать одну общую корзину, при этом личные заказы остаются приватными.
Создать группу может любой авторизованный пользователь из России — приглашения приходят по ссылке, организатор видит уведомления о приёме или выходе участников, а доступ к семейным группам открыт в приложении, а также в мобильной и десктопной версиях сайта.
Что получат пользователи семейной группы
- Общий счёт «Ozon Банка» для совместных платежей — один платёжный инструмент для семьи.
- Общий доступ к Premium‑подписке — экономия на доставке и сервисах для всех участников.
- Семейная корзина — удобнее согласовывать и собирать совместные покупки.
- Конфиденциальность личных заказов — участники не видят историю и детали друг друга.
- Ограничение: максимум 7 человек в группе, пользователь может состоять только в одной группе.
Ограничения и практика использования
Правила просты и типичны для функций семейного доступа: один организатор следит за составом, есть ограничение по числу участников и запрет на множественное членство. Для семей, где платой и покупками управляет один человек, это удобно — уменьшает количество спорных переводов и упрощает оформление доставки.
Подобные инструменты есть у зарубежных ритейлеров — например, Amazon предлагает Amazon Household для совместного доступа к Prime и семейным оплатам. На российском рынке массовых аналогов меньше, поэтому ход Ozon может задать тренд: если пользователи оценят удобство, конкуренты будут вынуждены отвечать новыми пакетными предложениями.
Вопрос остаётся открытым: как Ozon настроит защиту средств на общем счёте и какие сценарии злоупотреблений предотвратит — детали по механике списаний и прав участников определят, станет ли функция массовой, удобной опцией или источником новых споров в семьях.