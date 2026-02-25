YouTube расширил набор функций подписки Premium Lite: теперь у подписчиков Lite появятся фоновое воспроизведение и возможность скачивать большинство видео для просмотра офлайн — то есть смотреть ролики без рекламы в фоновом режиме и без постоянного подключения к сети.

Ранее загрузки и фоновое воспроизведение были доступны только в более дорогом YouTube Premium. В США Premium Lite стоит $7.99 в месяц, тогда как полный YouTube Premium — $13.99 в месяц. YouTube сообщает, что новые функции в Premium Lite появляются уже сегодня, но полное развёртывание может занять несколько недель.

Что получат пользователи Premium Lite

Фоновое воспроизведение — звук продолжается при сворачивании приложения.

Загрузки — большинство видео можно сохранить и смотреть офлайн без рекламы.

Отключение рекламы для большинства немузыкального контента — в Shorts реклама по‑прежнему показывается.

В приложении YouTube Music реклама не отключается — музыкальный контент остаётся доступным только в полном Premium.

Полный YouTube Premium по‑прежнему убирает рекламу со всех видео, включая музыкальные, и добавляет дополнительные удобства вроде возможности перематывать ролики, очереди воспроизведения и функции «продолжить просмотр».

Скорее всего, обновление сделает Premium Lite более привлекательным для аудитории, которая хочет слушать подкасты или смотреть ролики в фоновом режиме, но не нуждается ни в полном наборе функций, ни в YouTube Music. Для YouTube это способ удержать подписчиков и снизить отток к конкурентам без существенного снижения цены полного Premium.