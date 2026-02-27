Компания Noise выпустила новые беспроводные наушники Master Buds 2, добавив в линейку Master Series технологию Sound by Bose. Модель, впервые показанная на CES 2026, стала преемником оригинальных Master Buds и получила доработанную аудионастройку с более глубокими басами, выразительными средними частотами и чистыми высокими — как для музыки и стриминга, так и для игр.

Обновлённая система активного шумоподавления получила переработанную внутреннюю конструкцию, которая улучшает пассивную изоляцию, сохраняя при этом чёткость звучания. Поддерживается пространственный звук с отслеживанием положения головы, создающий более эффект погружения. Система из шести микрофонов с функцией Environmental Noise Cancellation снижает уровень фонового шума во время звонков, а алгоритм Sound+ с поддержкой Clear Call дополнительно повышает разборчивость речи.

Среди дополнительных функций — AI Voice Chat Assistant, доступный через приложение Noise Audio, а также управление жестами головы благодаря встроенному 6-осевому IMU-датчику.

Наушники выполнены в металлическом корпусе с матовой отделкой и эргономичной формой. Зарядный кейс имеет размеры 5,9 × 5,8 × 2,6 см, общий вес комплекта составляет 62,4 г. Устройство защищено по стандарту IPX5 от влаги и оснащено 10-мм динамиками.

Подключение осуществляется по Bluetooth 6.1 с радиусом действия до 10 метров. Поддерживаются профили A2DP, AVRCP, HFP, SPP и AVDTP. Заявлена совместимость с Android и iOS, автоматическое сопряжение и возможность одновременного подключения к двум устройствам.





Автономность достигает до 30 часов суммарного воспроизведения. Полная зарядка через USB Type-C занимает около 90 минут, а быстрая зарядка обеспечивает до 6 часов работы всего за 10 минут подключения к сети.

Также предусмотрены сенсорное управление, настройка эквалайзера, обновления ПО, функция поиска устройства, звонки в режиме hands-free и поддержка голосовых ассистентов Siri и Google Assistant.

Продажи Noise Master Buds 2 стартуют 19 марта. Модель будет доступна в цветах Carbon, Aurum и Mercury.