Компания Noise выпустила новые премиальные накладные наушники Airwave Max 6 по цене 76 долларов. Модель доступна в четырёх цветах: Dune White, Cobalt Blue, Forest Green и Carbon Black.

Airwave Max 6 оснащены коаксиальной системой из двух динамиков размером 40 мм и 12 мм, которая обеспечивает более глубокий бас и чёткую передачу вокала. По заявлению производителя, наушники выдают насыщенное и сбалансированное звучание по всему частотному диапазону — от низких до высоких частот, что делает их универсальными для музыки, фильмов и игр. Поддержка кодека LDAC и сертификация Hi-Res Audio гарантируют высокое качество и детализацию звука.

Модель получила адаптивную гибридную систему активного шумоподавления, способную снижать уровень внешнего шума до 45 дБ. Это позволяет комфортно пользоваться наушниками в шумных местах, таких как общественный транспорт, офисы или кафе. Для звонков предусмотрена система из пяти микрофонов с подавлением шума ветра, благодаря чему голос остаётся чётким даже при использовании на улице.

Одной из ключевых особенностей Airwave Max 6 стала автономность. В обычном режиме наушники могут работать до 120 часов, а с включённым шумоподавлением — до 80 часов. Поддержка технологии Instacharge позволяет получить до шести часов воспроизведения всего за 10 минут зарядки, что особенно удобно в поездках и при активном использовании.

Для подключения используется Bluetooth 6.0, который обеспечивает более стабильное соединение, низкую задержку на уровне 80 мс и быстрое сопряжение. Наушники совместимы с устройствами на Android и iOS и поддерживают Google Fast Pair. Также реализована функция Spatial Audio, формирующая объёмную 3D-звуковую сцену для более глубокого погружения при просмотре фильмов и в играх.





С точки зрения конструкции Airwave Max 6 оснащены дышащими амбушюрами для повышенного комфорта и прочным стальным оголовьем, которое сохраняет форму со временем. Складная конструкция и чехол на молнии в комплекте делают наушники удобными для переноски и хранения.