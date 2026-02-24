aa1uzr8c 1
Новая утечка из Китая указывает на то, что будущий OnePlus 16 может получить рамки экрана толщиной менее 1 мм со всех сторон. В некоторых измерениях фигурирует значение около 0,8 мм. Если эта информация подтвердится, это станет пусть и небольшим, но заметным улучшением по сравнению с OnePlus 15, у которого рамки уже были очень тонкими — около 1,15 мм.

На бумаге разница в несколько десятых миллиметра может показаться несущественной, но визуально она ощущается. Ультратонкие симметричные рамки создают эффект »сплошного экрана», делая изображение более захватывающим, особенно при просмотре видео или играх в альбомной ориентации.

Свежая утечка в основном сосредоточена именно на рамках, поэтому точные характеристики дисплея пока остаются неизвестными. Тем не менее, более ранние слухи говорили о плоской LTPO OLED-панели с разрешением 1.5K, вероятно, снова от BOE. Также упоминалась частота обновления вплоть до 240 Гц.

Дойдёт ли 240 Гц до серийной версии — вопрос открытый. Производители нередко тестируют панели с очень высокой частотой обновления, но итоговое решение обычно зависит от энергопотребления и реальной пользы. Даже если финальное значение будет ниже, всё, что выше 165 Гц, позволит OnePlus 16 уверенно оставаться в сегменте флагманов с высокочастотными экранами.

oneplus 16 display leka

Примечательно, что OnePlus, по слухам, сознательно отказывается от игровых элементов вроде плечевых триггеров или встроенных вентиляторов охлаждения. Судя по всему, компания делает ставку на чистый и премиальный дизайн, а не на превращение смартфона в нишевое игровое устройство.


Отдельного внимания заслуживают слухи об аккумуляторе. Сообщается о батарее ёмкостью 9000 мА·ч под названием Glacier, выполненной по кремний-углеродной технологии. Такие элементы действительно отличаются повышенной плотностью энергии, так что подобный показатель теоретически возможен. Тем не менее, до появления более конкретной информации к этим данным стоит относиться с осторожностью — прирост был бы по-настоящему внушительным.

Ожидается, что OnePlus 16 будет работать на следующем флагманском процессоре Qualcomm, что обеспечит привычный ежегодный прирост производительности и энергоэффективности.

Камеры, согласно слухам, могут включать основной модуль на 50 Мп, сверхширокоугольный на 50 Мп и, возможно, перископический телеобъектив на 200 Мп. Если это подтвердится, такой зум-модуль станет одним из самых серьёзных обновлений, особенно для пользователей, которым важны возможности приближения.

Как и всегда, ранние утечки стоит воспринимать скорее как общее направление развития, а не как гарантированный набор характеристик.

Источник: Gizmochina
