Новая утечка из Китая указывает на то, что будущий OnePlus 16 может получить рамки экрана толщиной менее 1 мм со всех сторон. В некоторых измерениях фигурирует значение около 0,8 мм. Если эта информация подтвердится, это станет пусть и небольшим, но заметным улучшением по сравнению с OnePlus 15, у которого рамки уже были очень тонкими — около 1,15 мм.

На бумаге разница в несколько десятых миллиметра может показаться несущественной, но визуально она ощущается. Ультратонкие симметричные рамки создают эффект »сплошного экрана», делая изображение более захватывающим, особенно при просмотре видео или играх в альбомной ориентации.

Свежая утечка в основном сосредоточена именно на рамках, поэтому точные характеристики дисплея пока остаются неизвестными. Тем не менее, более ранние слухи говорили о плоской LTPO OLED-панели с разрешением 1.5K, вероятно, снова от BOE. Также упоминалась частота обновления вплоть до 240 Гц.

Дойдёт ли 240 Гц до серийной версии — вопрос открытый. Производители нередко тестируют панели с очень высокой частотой обновления, но итоговое решение обычно зависит от энергопотребления и реальной пользы. Даже если финальное значение будет ниже, всё, что выше 165 Гц, позволит OnePlus 16 уверенно оставаться в сегменте флагманов с высокочастотными экранами.

Примечательно, что OnePlus, по слухам, сознательно отказывается от игровых элементов вроде плечевых триггеров или встроенных вентиляторов охлаждения. Судя по всему, компания делает ставку на чистый и премиальный дизайн, а не на превращение смартфона в нишевое игровое устройство.





Отдельного внимания заслуживают слухи об аккумуляторе. Сообщается о батарее ёмкостью 9000 мА·ч под названием Glacier, выполненной по кремний-углеродной технологии. Такие элементы действительно отличаются повышенной плотностью энергии, так что подобный показатель теоретически возможен. Тем не менее, до появления более конкретной информации к этим данным стоит относиться с осторожностью — прирост был бы по-настоящему внушительным.

Ожидается, что OnePlus 16 будет работать на следующем флагманском процессоре Qualcomm, что обеспечит привычный ежегодный прирост производительности и энергоэффективности.

Камеры, согласно слухам, могут включать основной модуль на 50 Мп, сверхширокоугольный на 50 Мп и, возможно, перископический телеобъектив на 200 Мп. Если это подтвердится, такой зум-модуль станет одним из самых серьёзных обновлений, особенно для пользователей, которым важны возможности приближения.

Как и всегда, ранние утечки стоит воспринимать скорее как общее направление развития, а не как гарантированный набор характеристик.