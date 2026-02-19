Несколько дней назад будущий Honor Magic V6 заметили в руках актёра Николаса Цзе, а теперь складной смартфон появился и на Зимних Олимпийских играх, которые в настоящее время проходят в Италии.

Устройство было замечено у Сюй Мэнтао — олимпийской чемпионки по фристайлу в дисциплине »акробатические лыжи». Спортсменка пользовалась ещё не представленным официально смартфоном прямо на Олимпиаде, что можно увидеть на опубликованных снимках. Компания Honor уже подтвердила сотрудничество с атлеткой, назвав её амбассадором нового складного устройства.

Ожидается, что Honor Magic V6 будет оснащён флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, получит основную камеру на 200 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 7150 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Официальный анонс смартфона состоится 1 марта на мероприятии Honor в рамках MWC в Барселоне.