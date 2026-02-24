Honor привезёт на MWC Barcelona 2026 свой первый гуманоидный робот и концепт «Honor Robot Phone», демонстрируя, что бренд перестаёт быть только производителем смартфонов и претендует на место в области embodied AI. На том же стенде компания представит Magic V6, планшет MagicPad4 и ноутбук MagicBook Pro 14 — часть крупной стратегии по созданию «умной» экосистемы.

Что представит Honor на MWC 2026

Гуманоидный робот, по словам компании, ориентирован на потребительские сервисы: помощь при покупках и повседневную поддержку. Honor позиционирует устройство как способ глубже интегрировать ИИ в жизнь пользователя — не только софт в смартфоне, но и «телесный» агент, который может взаимодействовать в физическом мире.

Honor заявляет, что станет первой среди прямых конкурентов — брендов, начавших с телефонов — которая покажет гуманоидного робота. Параллельно компания анонсирует новые агентные ИИ‑сервисы, которые должны работать сквозь телефоны и подключённые устройства в единой экосистеме.

Чем примечателен концепт Robot Phone и сопутствующие устройства

Honor Robot Phone — концепция, демонстрирующая взаимодействие смартфона и «телесного» ИИ‑агента.

Magic V6 — улучшенная прочность, увеличенная батарея и более тонкий корпус.

MagicPad4 — планшет с ИИ‑функциями для повышения продуктивности.

MagicBook Pro 14 — лёгкий ноутбук для работы с упором на мобильность.

Переход к робототехнике вписывается в многомиллиардный план Honor по расширению в область искусственного интеллекта и новых сервисов. На фоне этого компания подчёркивает поддержку инвесторов из Шэньчжэня и государственных структур, а также планы на возможное IPO в будущем.

Рыночный контекст понятен: крупные китайские игроки — Xiaomi, Oppo, Vivo — тоже активизируют ИИ‑исследования, а стартапы вроде Unitree уже показывают впечатляющие демонстрации робототехники. Honor идёт своим путём, беря смартфон как точку входа в пользовательскую экосистему и пытаясь сделать ИИ заметным не только в интерфейсе, но и в реальном пространстве.





Чего ждать от Honor после MWC

Пока это шоу‑стоппер — концепт и первые демонстрации. Реальные продажи гуманоидов потребуют инфраструктуры, сервисов и ценовой модели: в этом смысле основной выигрыш Honor уже сейчас — позиционирование и внимание к бренду. Если робота доведут до рабочего продукта, он станет лакмусовой бумажкой для амбиций китайских смартфонных брендов в мире embodied AI.

Открытый вопрос остаётся таким: успеет ли рынок принять «смартфон + робот» как повседневную покупку или это останется презентационным ходом для перезапуска имиджа. Ответ на него проверит не только технологии, но и готовность партнёров по экосистеме — от ритейлеров до сервисных центров — работать с новыми устройствами.