Первый трансатлантический оптоволоконный кабель TAT‑8, введённый в строй 14 декабря 1988 года и выведенный из эксплуатации в 2002 году, сейчас поднимают со дна и отправляют на переработку. Операция по снятию и утилизации ведётся судном MV Maasvliet под управлением Subsea Environmental Services: уже выгружено 1 012 километров кабеля, включая более 100 повторителей весом около 400 кг каждый.

Что случилось с TAT‑8

TAT‑8 стал первым трансатлантическим кабелем на оптоволокне и фактически открыл эру массовых международных коммуникаций. После почти двух десятилетий эксплуатации и полувека присутствия в истории интернета кабель был выведен из работы в 2002 году и оставлен на морском дне.

В 2025 году Subsea Environmental Services начала подъём TAT‑8 с тем, чтобы переработать материалы и расчистить проверенные маршруты для новых линий. На борту MV Maasvliet команда из примерно 14 человек снимает кабель, демонтирует повторители и упаковывает бочки с оптоволокном для дальнейшей отправки в переработку.

Почему старые кабели вытаскивают и перерабатывают

Причины простые и экономические. Кабели содержат много стали и меди высокого качества; их переработка приносит деньги и одновременно освобождает проверенные трассы для прокладки новых магистралей. Оптоволокно само по себе малоценно для вторичного использования, но металлические и пластиковые компоненты — вполне.

Дата ввода в строй: 14 декабря 1988

Вывод из эксплуатации: 2002

Объём выгрузки с одной операции: 1 012 километров

Повторители: более 100 штук, ~400 кг каждый

Судно: MV Maasvliet (дизель‑электрическое, оснащённое промышленными двигателями Volvo)

Компании, участвующие в переработке: Subsea Environmental Services, Mertech Marine (разборка и переработка)

Материалы: сталь, медь, полиэтилен (пластик отправляют в Нидерланды для переработки в гранулы)

Международное энергетическое агентство предупреждает о возможном дефиците меди в ближайшее десятилетие, поэтому возвращать в цикл высококачественную медь из подводных кабелей экономически и логистически выгодно. Переработка также минимизирует необходимость прокладки новых трасс в районах, где уже есть приоритетные маршруты.





Как это делают и что с этим связано

Подъём кабеля — ремесло со своими ритуалами: брошенный за борт «flatfish» находит кабель на дне, затем идёт «cutting run» и длительное выдергивание, пока не появится нужная натяжка. Дальше повторители срезают, выкатывают на палубу и складывают в баки; сама накатка и свертывание оптоволоконной «спагетти» делаются вручную — для этого нужны опыт и физическая сноровка.

Разборка происходит частично на борту и частично на берегу. На перерабатывающих мощностях, подобных Mertech Marine в Южной Африке, кабель разбирают на сталь, медь и два типа полиэтилена; полиэтилен отправляют в Нидерланды для превращения в гранулы, пригодные для непищевых пластиков.

Экологический ущерб от подъёма кабелей иногда упоминают как повод для критики, но исследования Национального океанографического центра Великобритании указывают: основной эффект приходит от проходов грэппеля и работы судна, и если участок — не особо чувствительный, подъём допустим. Многие сегменты кабелей оставляют на месте, когда это оправдано экологически.

Кто выигрывает и какие долгосрочные вопросы остаются

Выигрывают компании, умеющие организовать сложную логистику подъёма и разборки, а также те, кто контролирует перерабатывающие мощности. Subsea Environmental Services и Mertech Marine — узкие, но прибыльные ниши: в мире всего пара фирм, которые делают из этого основной бизнес. Для телекомов это ещё и способ освободить «проприетарные» маршруты и снизить экологические риски при прокладке новых линий.

Новые угрозы сети — не в виде акул или саботажа в балтийских водах, а скорее в нехватке квалифицированной рабочей силы и в геополитическом напоре на контроль над инфраструктурой. Индустрия стареет: многие специалисты поколения X всё ещё активны, и отрасли нужно быстрее передавать знания молодым кадрам, иначе операции по подъёму и ремонту станут дороже и рискованнее.

Спутниковые сети остаются важными для устойчивости и покрытия, но по пропускной способности и ремонтопригодности они не вытеснят глубоководные оптоволоконные магистрали. Мир останется зависим от километров кабеля на дне, и утилизация старых линий — лишь один из инструментов управления этой зависимостью.

Сможет ли рынок восстановления кабелей масштабироваться так, чтобы заметно влиять на спрос на первичную медь и сталь, или это останется нишей сервисов для поддержания маршрутов и снижения экологической нагрузки? Ответ будет зависеть от цен на металлы, регуляции в прибрежных зонах и от того, насколько быстро отрасль сможет обучать новых специалистов.