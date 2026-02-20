Samsung Electronics сообщила о верификации технологии eXtreme MIMO (X‑MIMO) в диапазоне 7 ГГц: в полевом испытании вместе с Keysight Technologies и корпорацией KT компания зафиксировала пиковую скорость загрузки 3 Гбит/с. Тест прошёл на экспериментальной базовой станции с 256 цифровыми портами и имитировал реальные наружные условия, одновременно передавая 8 потоков данных одному устройству.

Что такое X‑MIMO

X‑MIMO — эволюция идеи Massive MIMO: в разработке Samsung система использует в четыре раза больше элементов антенн по сравнению с типичным 5G‑решением и упаковывает их в физический форм‑фактор, сопоставимый с нынешними решениями. Это позволяет одновременно направлять больше потоков к одному пользователю и повышать эффективность спектра в частотах, где миллиметровые волны дают слишком слабое покрытие, а средние полосы — недостаточно ёмкости.

Пиковая скорость: 3 Гбит/с в диапазоне 7 ГГц

Оборудование: прототип базовой станции Samsung с 256 цифровыми портами

Потоки: одновременная передача 8 потоков на одно устройство

Антенны: ультра‑высокая плотность элементов — в 4 раза больше, чем в 5G

Партнёры по тесту: Keysight Technologies (терминальная тестовая платформа) и корейский оператор KT

7 ГГц рассматривается как «серединный» диапазон для 6G: он занимает позицию между распространёнными 3,5 ГГц и миллиметровыми волнами, сочетая более высокую пропускную способность с лучшим покрытием, чем миллиметровые волны. Именно там X‑MIMO может дать ощутимый выигрыш в пропускной способности без критичного ухудшения радиуса действия.

«Через сотрудничество с KT и Keysight мы продемонстрировали потенциал значительного увеличения скоростей передачи данных для сетей следующего поколения. Мы намерены продолжать лидерство в разработке сетевых технологий, которые обеспечат разнообразные сервисы и улучшат опыт пользователей в эпоху 6G.» JinGuk Jeong, исполнительный вице‑президент и глава Центра исследований передовых коммуникаций, Samsung Research

Практическая верификация — важный шаг, но не итог. Тест Samsung показывает, что архитектуры с экстремальной плотностью антенн работают вне лаборатории, однако остаётся ряд системных вопросов: энергопотребление, сложность цифровой обработки сигналов и стоимость оборудования при массовом развёртывании.

Конкуренты не дремлют. Nokia, Ericsson и Huawei публикуют собственные исследования 6G и концепты высокоплотных антенн, а вендоры чипов и тестового оборудования, включая Keysight, наращивают инструментарий для измерений в этих диапазонах. Успех X‑MIMO в коммерческих сетях будет зависеть от того, кто сможет решить инженерные проблемы быстрее и дать операторам разумную экономику внедрения.





Когда ждать 6G

Символические демонстрации и полевые верификации — часть гонки, которая вяжет исследования в стандарты и регуляторные решения. Ожидания отрасли обычно указывают на конец 2020‑х — начало 2030‑х как ориентир для появления коммерческих 6G‑систем, но реальные сроки зависят от распределения спектра, унификации стандартов и готовности оборудования.

Тест Samsung в 7 ГГц — показатель технологической зрелости отдельных компонентов, но перевод таких решений в сеть оператора потребует оптимизации архитектур и снижения себестоимости. В ближайшие годы мы увидим больше подобных верификаций: они определят, кто из производителей и операторов возьмёт на себя технический и экономический риск внедрения 6G‑технологий.

Открытый вопрос: хватит ли у операторов и регуляторов терпения и ресурсов, чтобы менять полосу спектра и инфраструктуру ради X‑MIMO — или победит прагматичный путь с постепенной эволюцией 5G?