Xiaomi официально представила Xiaomi Tag — компактный Bluetooth‑трекер, который обещает искать пропавшие ключи, кошелёк или багаж и при этом не привязывать владельца к одной мобильной экосистеме. Устройство поддерживает Apple Find My и Google Find My Device, что делает его редким гостем на границе iPhone и Android.

Трекер лёгкий и тонкий, оснащён NFC, сиреной, «Left Behind»‑уведомлениями и съёмной батарейкой CR2032, срок работы которой, по оценке Xiaomi, превышает один год. Первый релиз прошёл в Малайзии — цена выглядит агрессивно: RM 79 за штуку или RM 299 за упаковку из четырёх.

Характеристики Xiaomi Tag

Xiaomi делает ставку на базовый набор функций, аккуратно сложенный в компактный корпус. Это не умные часы и не локатор с сверхширокополосной точностью — зато дешевле и универсальнее по подключению.

Вес ~10 г, толщина ~7,2 мм.

Соединение: Bluetooth 5.4 и NFC.

Питание: съёмная батарейка CR2032, заявленная работа более одного года.

Звуковой сигнал: встроенный зуммер для поиска рядом лежащих предметов.

Уведомления: «Left Behind», режим Lost Mode с контактными данными.

Защита: рейтинг IP67 (влаго‑ и пылезащита).

Цена и дата выхода Xiaomi Tag

Xiaomi Tag уже доступен в Малайзии: одиночная штука стоит RM 79 (примерно 20 долларов США), набор из четырёх продают за RM 299 (примерно 77 долларов США). На старте доступен только белый цвет, публичного графика глобального релиза нет — обычно Xiaomi расширяет продажи по регионам, но точных сроков пока нет.

Чем Xiaomi Tag отличается от AirTag и Tile

Главная ставка Xiaomi — кроссплатформенность. Apple AirTag тесно интегрирован с Find My и ориентирован в первую очередь на пользователей Apple; Tile и другие сервисы действуют через собственные сети и приложения. Xiaomi обещает работать в экосистемах Apple и Google, что для пользователя означает меньше ограничений при смене смартфона.





По цене Xiaomi Tag находится в сегменте ниже AirTag и сопоставим с массовыми Tile‑решениями, а по набору функций — типовой трекер: звук, NFC для контакта с чужим телефоном, базовые уведомления о потере. Важный нюанс для продвинутых пользователей: в материалах производителя нет упоминания о сверхширокополосной геолокации или повышенной точности позиционирования, так что это скорее бюджетная и универсальная альтернатива, а не инструмент для точного поиска на сантиметры.

Чего ждать от Xiaomi Tag

Вопросы остаются простыми: расширит ли Xiaomi поддержку Find My в глобальном масштабе, появятся ли фирменные аксессуары и локальные мелочи вроде цветовых вариантов и пачек с промо‑ценой. В теории универсальность должна увеличить аудиторию — на практике многое зависит от того, насколько гладко пойдёт интеграция с сетями Apple и Google и как быстро Xiaomi начнёт продавать трекер за пределами Малайзии.