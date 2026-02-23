Xiaomi подтвердила мировой запуск своего Bluetooth-трекера Xiaomi Tag на выставке MWC в Барселоне — презентация состоится 28 февраля 2026 года. Устройство позиционируют как дешёвую альтернативу AirTag и Galaxy SmartTag: лёгкий корпус, год работы от одной монетки и совместимость с экосистемами Apple и Google.

Дата выхода и цена Xiaomi Tag

Презентация пройдёт в рамках мероприятия Xiaomi 28 февраля в 14:00 CET в Барселоне. Перед анонсом трекер уже засветился в европейских ритейл-листингах: по ним одиночный модуль предлагается за €17.99, четырёхпак — €59.99. Эти утечки дают понять — Xiaomi целится в сегмент покупателей, которые не готовы платить за брендовую премию.

Технические характеристики Xiaomi Tag

Вес: 10 г; толщина: 7,2 мм.

Питание: батарейка CR2032 — заявленный срок работы около одного года.

Связь: Bluetooth 5.4 и NFC; UWB в базовой версии отсутствует (вариант с UWB в разработке).

Совместимость: поддержка сети Apple Find My и сервисов Google — работает с iOS и Android.

Компоновка простая: тонкий «жетон» для ключей, сумки или кошелька. Отсутствие UWB означает, что трекер не даст точного визуального наведения в стиле «стрелки» на экране, но обещанная совместимость с Find My и Google делает его универсальным для обоих лагерей смартфонов.

Чем Xiaomi Tag отличается от AirTag и Galaxy SmartTag

Главная ставка Xiaomi — цена и кросс-платформенность. Apple AirTag остаётся ориентированным на владельцев iPhone и использует UWB для точного наведения; Samsung предлагает UWB в SmartTag+. Xiaomi же выбирает массовость: поддержка Find My плюс интеграция с Google делают трекер понятным для большинства пользователей без привязки к одной экосистеме.

Это не первый случай, когда китайские бренды идут по пути «доступной копии» — но интеграция сразу с двумя крупными сетями отслеживания даёт продукту реальное преимущество при условии, что программная реализация окажется надёжной. Если Xiaomi обеспечит стабильную связь и защиту от слежки, цена может сыграть решающую роль.





Что дальше для Xiaomi Tag

На MWC компания покажет и другие устройства — Xiaomi 17 Ultra, Redmi Buds 8 Pro и новые AIoT‑продукты — так что трекер может пойти в массовые продажи одновременно с глобальной экспансией этих линеек. Вопрос в том, быстро ли выйдет версия с UWB: без неё Xiaomi рискует остаться привлекательной, но менее функциональной альтернативой для тех, кто ценит «прецизионный поиск». Конкуренты могут подстроиться по цене; пользователи — выбрать удобство мультисистемной работы. Увидим, кто уступит первым.