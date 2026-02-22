Компания OnePlus в последнее время сократила активность на глобальном рынке смартфонов, из-за чего появились слухи о возможном сворачивании бизнеса. Ранее производитель уже опроверг эти утверждения, однако новая утечка вновь добавляет неопределённости.

По информации инсайдера Yogesh Brar, OnePlus якобы возобновила планы по выпуску модели OnePlus 15s в этом году. Ранее компания представила OnePlus 13T в Китае, а затем выпустила его версию для индийского рынка под названием OnePlus 13s с рядом аппаратных отличий. Ожидается, что OnePlus 15T станет преемником 13T в Китае, и хотя ранее сообщалось, что запуск 15s отменён, теперь компактный смартфон снова может вернуться в планы бренда.

Впрочем, не всё выглядит однозначно. Источник утверждает, что слышал »не самые хорошие» новости о положении OnePlus в целом, что может косвенно подтверждать прежние разговоры о сложностях в бизнесе компании. Кроме того, если OnePlus 15s всё же выйдет, то 6,3-дюймовый смартфон, по слухам, получит изменённую оптику камеры. Пока неясно, пойдут ли эти изменения на пользу качеству съёмки или, наоборот, станут шагом назад.

В любом случае ситуация вокруг OnePlus остаётся неоднозначной, и дальнейшие утечки или официальные заявления компании должны прояснить, чего ожидать от бренда и его будущих устройств.