Oppo закрывает мобильное подразделение OnePlus, сообщает Android Headlines со ссылкой на сотрудников компании с трёх континентов и данные аналитических фирм. OnePlus India опровергает информацию, называя её непроверенной и ложной, заявляя о продолжении работы в обычном режиме.

Поставки OnePlus упали на 20% в 2024 году — с 17 до 13-14 миллионов устройств

4 500 магазинов в Индии прекратили продажу смартфонов бренда из-за минимальной маржи

OnePlus Open 2 и OnePlus 15s отменены и не выйдут по графику

Официального подтверждения от OnePlus нет

Android Headlines опубликовал расследование о закрытии OnePlus со ссылкой на сотрудников из Северной Америки, Европы и Азии (Китая и Индии). Издание также ссылается на четыре независимые аналитические компании, чьи рыночные данные подтверждают ситуацию. Позже в материал добавили уточнение, что для написания использовался искусственный интеллект, но расследовательская часть выполнена вручную.

Android Authority сообщил, что индийское подразделение OnePlus заявило о продолжении работы в штатном режиме. Генеральный директор OnePlus India Робин Лю написал в соцсети X, что компания работает как обычно и продолжит это делать, назвав заявления непроверенными и ложными.

Признаки сворачивания бизнеса

Android Headlines приводит список свидетельств закрытия бренда. Поставки падают, позиции в премиальном сегменте рухнули почти мгновенно, штаб-квартиры закрыты без объявлений, партнёрства прекращены. Западные команды сокращены до минимума. Продукты отменены — складной OnePlus Open 2 и компактный флагман OnePlus 15s сняты с графика выхода. Все важные решения теперь принимаются в Китае, региональные офисы только выполняют распоряжения.

Ранее стало известно об отмене Open 2 и 15s. Android Headlines проводит параллель с ситуацией, когда Oppo недавно провела масштабные сокращения в своём суббренде Realme.





Падение продаж на ключевых рынках

По данным отчёта Omdia, поставки OnePlus упали более чем на 20% в 2024 году — примерно с 17 миллионов единиц до 13-14 миллионов. При этом материнская компания Oppo показала рост на 2,8%.

Индия и Китай обеспечивают 74% всех поставок OnePlus, и оба рынка столкнулись с кризисом. В Индии 4 500 розничных магазинов в шести штатах прекратили продажу устройств OnePlus, потому что минимальная маржа делала продажи нерентабельными. В Китае доля бренда упала с 2% до 1,6% вместо планового роста выше 3% в 2024 году, указывает Android Headlines со ссылкой на данные Omdia и International Data Corporation.