Президент OnePlus в Китае Ли Цзие показал первый снимок будущего флагмана OnePlus 15T, который стартует уже в этом месяце в Китае. Главная особенность — ультратонкие рамки вокруг дисплея, заметно тоньше, чем у главного конкурента, iPhone 17 Pro.

На опубликованном фото OnePlus 15T расположен слева, справа — iPhone 17 Pro. По словам Ли Цзие, толщина безелей у 15T едва превышает 1 мм (1.xx мм), в то время как у iPhone 17 Pro они составляют 1,44 мм. Такое сокращение возможно благодаря фирменной технологии упаковки микросхем и инновациям в оформлении экрана, разработанным внутри компании.

Характеристики OnePlus 15T — что ждать

По слухам, смартфон оснастят 6,32-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К и частотой обновления 165 Гц. Встроенный ультразвуковой дактилоскопический сканер экрана отвечает за безопасность. Фронтальная камера — на 32 МП.

Основная камера будет двойной: сенсор Samsung HP5 на 200 МП или Sony IMX906 на 50 МП в качестве главного модуля вместе с 50-мегапиксельной перископической камерой Samsung JN5. Широкоугольная камера, по всей видимости, отсутствует.

Сердцем устройства станет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея — ёмкостью около 7 500 мА·ч. Поддерживается 100 Вт проводная и 50 Вт беспроводная зарядка. Также есть Plus Key — фирменная дополнительная кнопка, а корпус застеклён и защищён по стандарту IP68/69 от пыли и воды.





OnePlus 15T планирует конкурировать как по дизайну, так и по технической начинке с топовыми смартфонами Apple и Samsung, делая упор на компактность и качество дисплея.

