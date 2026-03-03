Компания Anker начала продажи портативной Bluetooth-колонки Soundcore Boom Go 3i в Европе. Модель, которая уже доступна в США по цене 79,99 долларов, теперь появилась на прилавках Великобритании и Германии за £59,99 и €69,99 соответственно. Анонс этой аудионички состоялся на выставке MWC 2026 в рамках серии Soundcore, в которую также вошли новые наушники с шумоподавлением Space 2.

Характеристики Soundcore Boom Go 3i

Soundcore Boom Go 3i — это динамик для активного отдыха с защитой от воды по стандарту IP68 и ударопрочным корпусом, выдерживающим падение с высоты до одного метра. Устройство оснащено 15-ваттным драйвером и выдает максимальную громкость до 92 дБ. Для усиления басов используется технология BassUp 2.0, которая придает звучанию дополнительную живость и глубину.

Одной из приятных особенностей колонки стал аккумулятор, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения. Светодиодный индикатор сообщает об уровне заряда, а сам динамик может выступать как power bank, заряжая, например, смартфоны: в тестах Soundcore Boom Go 3i зарядил iPhone 17 с 0% до 40% всего за час.

Кроме того, Soundcore Boom Go 3i предлагает разнообразное световое оформление — шесть режимов подсветки, реагирующих на музыку, и восемь атмосферных настроек, которые настраиваются через фирменное приложение Soundcore.

Производитель внедрил поддержку Bluetooth с технологией Auracast, облегчающей подключение и одновременную работу нескольких устройств. Допускается сопряжение двух колонок для стереозвучания. Для безопасности на свежем воздухе в устройство встроена сигнализация с громкостью 92 дБ, способная привлечь внимание в экстренных ситуациях.





Колонка выпускается в четырёх цветах: чёрном, бежевом, голубом и розовом. Компактный корпус и силиконовый ремешок с двумя прорезями упрощают переноску и крепление к рюкзаку или велосипеду.