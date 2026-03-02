Стенды Mobile World Congress 2026 в Барселоне уже оживлены новинками, хотя некоторые из них были анонсированы ещё до открытия выставки. Среди главных сенсаций — необычный роботизированный смартфон Honor с камерой на складном стабилизированном рычаге, оригинальные концепты игровых и модульных ПК от Lenovo, а также компактный складной Honor Magic V6, уступающий по толщине только флагману Samsung.

Honor Robot Phone: камера на складном рычаге с 200 МП и ИИ-трекингом

Honor раскрыла больше подробностей о своём уникальном Robot Phone, который уже можно видеть в рабочем варианте на MWC. Главная камера здесь — 200-мегапиксельный сенсор с поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания объектов. Особенность смартфона — складной гимбал-рычаг, прячущийся на задней панели и обеспечивающий стабилизацию при съёмке. Пока основная начинка держится в секрете, а выпуск намечен во второй половине года на китайском рынке.

Lenovo Legion Go Fold Concept и ThinkBook Modular AI: гибрид игр и модульности

Lenovo показала два концепта, играющих на стыке тенденций. Legion Go Fold — портативный игровой девайс на Windows с 11,6-дюймовым POLED-монитором, который складывается пополам, превращаясь в компактную консоль с экраном 7,7 дюйма. Отстёгивающиеся контроллеры и клавиатура с тачпадом создают эффект ноутбука. Другой проект — ThinkBook Modular AI PC Concept — ноутбук с двумя 14-дюймовыми 4K OLED-экранами и сменными портами USB-C, USB-A и HDMI. Обе идеи выглядят заманчиво для тех, кто хочет универсальность и гибкость, хотя точных сроков релиза нет.

Honor Magic V6: самый тонкий складной смартфон с защитой IP69

Новинка Honor Magic V6 обещает конкурировать с тончайшими складными телефонами, будучи всего 4 мм в раскрытом состоянии и 8,75 мм — сложенным. Для сравнения, Galaxy Z Fold 7 немного толще. Но главное — Magic V6 получил защиту IP69, что означает не просто защиту от брызг, а стойкость к струям воды и полному погружению, что впервые в сегменте складных смартфонов. Запуск запланирован на второе полугодие, цена пока не объявлена.

Xiaomi Leica Leitzphone 17 Ultra: камера с поворотным кольцом и 200 МП сенсором

Для тех, кто ценит фото во флагманах больше всего, Xiaomi предложила специальную версию 17 Ultra с фирменным логотипом Leica и поворотным кольцом управления камерой. 200-мегапиксельный сенсор 1/1,4 дюйма способен выдавать впечатляющие кадры, а аутентичный интерфейс с фильтрами и имитацией классических камер Leica добавляет особую атмосферу. Хотя функционал кольца не идеален из-за близости к корпусу, это эксклюзив для фанатов фотографии.





Honor MagicPad 4: самый тонкий Android-планшет с 165 Гц OLED-экраном

И наконец, среди планшетов Honor MagicPad 4 выделяется толщиной 4,8 мм — меньше, чем у Samsung Galaxy Tab S11 и Apple iPad Air. При этом гаджет получил 12,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц и Snapdragon 8 Gen 5, но цену в районе 700 евро не назовёшь бюджетной.