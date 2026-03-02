Qualcomm представила новый 5G-модем X105 на выставке Mobile World Congress 2026. Этот чип станет ядром мобильной связи в Snapdragon 8 Elite Gen 6, который ожидается в Galaxy S27 Ultra уже в начале следующего года. Главное преимущество X105 — более высокая скорость передачи данных и поддержка спутниковой связи.

Характеристики модема Qualcomm X105 для Galaxy S27 Ultra

X105 — преемник популярного X85, который использовался в Snapdragon 8 Elite Gen 5. Впервые Qualcomm интегрировала поддержку 3GPP Release 19 — стандарта, прокладывающего дорогу к 6G. Пока что это мощный 5G-модем с поддержкой стандарта 5G Advanced.

Максимальная скорость скачивания до 14,8 Гбит/с, включая 13,2 Гбит/с на частотах sub-6 ГГц

Скорость загрузки до 4,2 Гбит/с

Новый RF-трансивер снижает энергопотребление до 30%

Поддержка четырёхчастотного GNSS для точного позиционирования

Встроенный AI для оптимизации беспроводного соединения

Спутниковая связь и аварийные возможности

Неочевидная, но важная особенность X105 — поддержка New Radio Non-Terrestrial Network (NR-NTN). Это значит, что смартфоны с этим модемом смогут напрямую подключаться к спутникам низкой орбиты. В районах с отсутствием обычной сотовой связи, например в горах или отдалённых местах, пользователи смогут звонить, отправлять сообщения и пользоваться интернетом через спутник.

Кроме того, X105 умеет переключаться на NB-IoT сети, когда сотовая и спутниковая связь недоступны, что расширяет покрытие для обмена сообщениями, включая RCS, в сложных местах — лифтах, подземных гаражах и тоннелях.

Модем появится в третьем квартале 2026 года, и, скорее всего, именно с ним Samsung оснастит Galaxy S27 Ultra. Заявленная экономия энергии и интеллектуальные функции обещают улучшить качество связи и автономность, помогая конкурировать с флагманами вроде iPhone 16 и Pixel 9.





Спутниковая связь пока остаётся нишевой функцией, но Qualcomm делает ставку на её развитие именно в массовых устройствах. В этом плане X105 — продуманная попытка подготовить пользователей к сетям будущего, где мобильные сети и спутники будут работать вместе, чтобы покрывать самые труднодоступные уголки планеты.