Motorola представила Edge 70 Fusion — новый смартфон среднего уровня с заметно изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и камерами с поддержкой оптической стабилизации изображения на базе сенсора Sony. Устройство выделяется не столько мощностью, сколько дизайном и качественными фотовозможностями, ориентированными на европейский рынок и другие регионы вне США.

Edge 70 Fusion — более скромная версия прошлогоднего Edge 70, который был тоньше (5,9 мм против 7,2 мм), но имел менее впечатляющий экран. Главная изюминка новинки — «четырёхкриволинейный» дисплей, который плавно загибается по бокам, создавая более элегантный и футуристичный вид. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, а пиковая яркость достигает 5200 нит — этого достаточно для комфортного использования на солнце. Цвета экрана проверены по стандарту Pantone, что подчёркивает его точность и яркость.

Камеры и аппаратная платформа Motorola Edge 70 Fusion

Камеры — главная гордость новинки. Основная 50-мегапиксельная с оптикой Sony Lytta 710 получает оптическую стабилизацию и светосилу f/1.8. Она поддерживает детальную съёмку даже при ухудшении условий освещения. К ней добавлен 13-мегапиксельный сверхширокоугольный и макрообъектив, а фронтальная камера на 32 МП умеет снимать видео в 4K-разрешении — редкость для смартфонов среднего сегмента.

За производительность отвечает Snapdragon 7s Gen 3 с ядрами Cortex-A720 и A520, а графику обрабатывает Adreno 810. Motorola обещает рост мощности на 15% по сравнению с предшественником. Из коробки установлена батарея на 5200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт — беспроводной зарядки нет. Надёжность обеспечивает защита по стандартам IP68/IP69 и подтверждённая военными испытаниями MIL-STD-810H стойкость к внешним воздействиям.

Цены, доступность и конкурентное окружение

Цена стартует примерно с 430 евро (около 503 долларов), а продажи должны начаться в Европе уже в конце марта. Цветовая палитра включает тканеподобные оттенки под вдохновением Pantone — Orient Blue, Country Air и Sporting Green, что выгодно выделяет Edge 70 Fusion среди конкурентов на однообразном рынке. Официальных планов по запуску в США пока нет.

В условиях насыщенного рынка смартфонов среднего уровня с такими игроками, как серия Samsung A и Xiaomi Redmi, Edge 70 Fusion делает ставку на уникальный дизайн и качественную камеру Sony с оптической стабилизацией. Высокая яркость экрана и частота обновления выгодно подчёркивают преимущества для тех, кто ищет стильное и функциональное устройство без топового ценника.

