Компания TCL представила новый смартфон Nxtpaper 70 Pro с дисплеем, который, по словам производителя, выглядит и ощущается как бумага. Благодаря ряду технологий защиты зрения устройство может помочь снизить нагрузку на глаза, а также уменьшить вероятность головных болей у пользователей, чувствительных к мерцанию экранов и сильным бликам.

Современные устройства — от ноутбуков до планшетов — часто используют глянцевые дисплеи для повышения контрастности изображения. Однако такие экраны создают сильные блики. Кроме того, многие устройства применяют технологию широтно-импульсной модуляции (PWM) для регулировки яркости, что приводит к быстрому мерцанию подсветки. Для чувствительных пользователей это может вызывать усталость глаз, головные боли и даже тошноту.

В Nxtpaper 70 Pro используется технология Nxtpaper 4.0 с наноматрицей на защитном стекле, создающей поверхность с эффектом бумаги и сниженным уровнем бликов. Круговой поляризатор изменяет характер излучаемого света, что может помочь уменьшить сухость глаз и усталость. Физический световой фильтр снижает количество потенциально вредного синего света, а система регулировки подсветки DC устраняет мерцание PWM, что может снизить риск головной боли, тошноты, головокружения и других неприятных симптомов.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7300 и оснащён 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного хранилища составляет 256 или 512 ГБ, а операционная система — Android 16. Благодаря виртуальной памяти общий объём ОЗУ может быть увеличен до 24 ГБ. Также поддерживается установка карты microSD объёмом до 2 ТБ. Среди беспроводных возможностей — Bluetooth 5.4 и Wi-Fi.

6,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1080 × 2340 и частотой обновления 120 Гц поддерживает несколько режимов отображения. С помощью отдельной кнопки Nxtpaper пользователи могут переключаться между обычным цветным режимом, монохромным режимом »чернильной бумаги» и режимом максимальной имитации электронных чернил.





Дополнительно доступен стилус T-pen, который распознаёт 4096 уровней нажатия, что удобно для конспектирования лекций или рисования схем. Стилус крепится к фирменному чехлу-подставке.

Для съёмки предусмотрена основная камера на 50 МП с сенсором 1/1.56», сверхширокоугольная камера на 8 МП и фронтальная камера на 32 МП. Устройство также оснащено двумя микрофонами и двумя динамиками. Среди программных функций — переводы с помощью ИИ, автоматические субтитры, краткие текстовые сводки и распознавание речи.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Корпус устройства защищён по стандарту IP68. Вес модели составляет 208 граммов, а размеры — 169,4 × 80,05 × 7,98 мм.

Рекомендованная цена TCL Nxtpaper 70 Pro составляет 299 евро за версию с 256 ГБ памяти и 359 евро за вариант с 512 ГБ.