Компания Qualcomm представила новое поколение коммуникационных решений — модем X105 5G Modem-RF и беспроводной чип FastConnect 8800 с поддержкой Wi-Fi 8. Оба продукта используют технологии искусственного интеллекта для повышения производительности, энергоэффективности и стабильности соединения.

В составе X105 5G Modem-RF Qualcomm реализовала ряд новых технологий. Среди них — процессор 5G AI пятого поколения с поддержкой Agentic AI прямо внутри модема, новый RF-трансивер, поддержка спутниковой связи 5G NR-NTN, квадрочастотная система GNSS и новое поколение RF-фронтенда.

Наиболее заметными для пользователей нововведениями станут поддержка 5G NR-NTN и квадрочастотного GNSS. Технология 5G NR-NTN позволит устройствам с модемом X105 подключаться к спутниковой связи для передачи данных, голосовых вызовов, сообщений и даже видео в местах без традиционного покрытия сети.

Модем X105 также стал первым решением Qualcomm с поддержкой квадрочастотного GNSS и одновременной работы с несколькими спутниковыми системами. Он способен взаимодействовать сразу с четырьмя основными навигационными группировками — GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou. Это обеспечивает более высокую точность определения местоположения, уменьшенную задержку и до 25% экономии энергии. Таким образом, устройства смогут получать более точные и быстрые данные о местоположении без увеличения энергопотребления.

Помимо модема компания представила беспроводной чип FastConnect 8800, предназначенный для смартфонов и компьютеров. Он обеспечивает скорость передачи данных до 11,6 Гбит/с по Wi-Fi 8 и до 7,5 Мбит/с по Bluetooth 7.0. Qualcomm утверждает, что это самое быстрое и дальнобойное Wi-Fi-решение для пользовательских устройств, предлагающее вдвое более высокую скорость и в три раза больший гигабитный радиус действия.





FastConnect 8800 производится по 6-нанометровому техпроцессу и объединяет в одном чипе поддержку Wi-Fi 8, Bluetooth 7.0, Ultra-Wide Band (UWB) и Thread. Также в нём используется технология Proximity AI, которая в сочетании с Wi-Fi Ranging, UWB и Bluetooth Channel Sounding улучшает взаимодействие и поиск находящихся поблизости устройств — например, беспроводных наушников, умных меток и смартфонов.

Кроме того, Qualcomm планирует масштабное внедрение стандарта Wi-Fi 8 с помощью платформы Qualcomm Dragonwing.