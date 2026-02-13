Samsung отправила Qualcomm образцы памяти LPDDR6X, которая может применяться в процессорах для дата-центров и автомобильных чипах во втором полугодии 2027 года — ещё до коммерческого запуска LPDDR6.

LPDDR6X может использоваться в ускорителях AI250 с более чем 1000 ГБ памяти

LPDDR6 предлагает скорость передачи данных до 14,4 Гбит/с и пропускную способность 38,4 ГБ/с

Samsung ускорила разработку после потери лидерства на рынке HBM3E в 2025 году

Необычный шаг Samsung

Издание The Bell сообщает, что Samsung Electronics отправила Qualcomm образцы памяти LPDDR6X. Эти чипы могут использоваться в процессорах Qualcomm, запуск которых ожидается во втором полугодии 2027 года. Этот шаг необычен, поскольку Samsung ещё не запустила коммерческое производство LPDDR6 DRAM, но уже предоставила чипы LPDDR6X, которые всё ещё находятся в разработке.

Эксперты отрасли полагают, что память LPDDR6X от Samsung может использоваться в ускорителях AI250 для дата-центров от Qualcomm, а также в будущих автомобильных чипах. Ожидается, что система AI250 получит более 1000 ГБ памяти LPDDR6X, и Qualcomm может отдать приоритет Samsung как поставщику памяти.

Память с низким энергопотреблением, такая как LPDDR, обычно применяется в ноутбуках, смартфонах, планшетах и носимых устройствах. Однако Nvidia недавно начала использовать память LPDDR и в своих системах ускорителей ИИ.

Характеристики и стандарты

LPDDR6 предлагает максимальную скорость передачи данных 14,4 Гбит/с и пиковую пропускную способность 38,4 ГБ/с, что представляет улучшение на 44% и 20% соответственно по сравнению с чипами LPDDR5X. Ожидается, что память LPDDR6X обеспечит ещё лучшую производительность и эффективность, хотя Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) ещё не завершил разработку стандарта LPDDR6X.





Samsung десятилетиями остаётся крупнейшим в мире производителем полупроводниковой памяти. Однако, вероятно, из-за отсутствия дальновидности на рынке ИИ компания не смогла извлечь выгоду из высокопроизводительной памяти (HBM) за последние два-три года. В результате она проиграла гонку HBM3E в прошлом году, позволив меньшим конкурентам, таким как Micron и SK hynix, обойти себя.

После потери миллиардов в потенциальной выручке в прошлом году Samsung, похоже, полна решимости не повторять ту же ошибку с будущими технологиями памяти. Компания, похоже, ускорила разработку чипов HBM4 для серверов ИИ, а также памяти LPDDR6 и LPDDR6X для потребительской электроники и дата-центров.

Отправка образцов памяти LPDDR6X, находящейся в разработке, компании Qualcomm до официального запуска LPDDR6 свидетельствует о стремлении Samsung продемонстрировать свои конструкторские возможности на ранних этапах цикла разработки. Компания также может стремиться получить обратную связь от ключевых клиентов, чтобы помочь доработать и оптимизировать продукты, которые всё ещё находятся в процессе создания.

Samsung заявила, что работает над памятью следующего поколения, включая HBM4E, HBM5 и кастомную HBM.