В мобильном приложении 2ГИС появилась функция заказа продуктов и товаров из Самоката, объединяющая поиск и покупку в одном интерфейсе. Теперь, выбирая продукты, готовые блюда или товары для дома, пользователи видят в результатах поиска специальный блок с предложениями Самоката и могут оформить доставку без перехода в другое приложение.

При нажатии на товар открывается встроенное веб-приложение Самоката — пользователь авторизуется, складывает товары в корзину и оформляет заказ прямо внутри 2ГИС. После завершения покупки возвращение в геосервис происходит автоматически, сохраняется контекст работы без дополнительных переключений.

Ассортимент доступных товаров совпадает с предложением самого Самоката и охватывает основные категории: продукты питания, детские и зоотовары, бытовую химию, косметику, подарки и другое. Функция работает уже сейчас в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android в 129 городах, где есть Самокат.

Это не первый шаг 2ГИС по расширению сервиса — ранее пользователи могли записываться через приложение в салоны красоты или покупать билеты в кино. Интеграция с Самокатом подчёркивает тренд на превращение геосервисов в универсальные платформы для повседневных задач. Вместо десятков отдельных приложений теперь достаточно работать с одним — 2ГИС развивается в сторону городского помощника, объединяя навигацию с сервисами доставки и услуг.

Самокат видит в интеграции способ улучшить пользовательский опыт за счёт бесшовного перехода между платформами, избавляя от лишних действий. Для 2ГИС это возможность стать не только справочником и навигатором, но и основным интерфейсом для покупок в городе, снижая порог входа и экономя время клиентов.





В условиях растущей конкуренции на рынке доставки и сервисов заказа товаров вопрос «сколько приложений ставить на телефон» становится всё более актуальным. 2ГИС и Самокат, объединив усилия, показывают, как объединённый сервис может стать выгоднее и удобнее для пользователя с большой долей шанса задать новый стандарт для остальных игроков на рынке.