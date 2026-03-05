Motorola Razr Fold, первая горизонтальная раскладушка бренда, неожиданно попала в топ-10 камерофонов по версии экспертного ресурса DxOMark. Несмотря на то что устройство изначально не позиционировалось как флагман фотосъёмки, его возможности в этой области впечатляют профессионалов и заставляют пересмотреть ожидания от складных смартфонов.

Камеры Razr Fold оснащены тремя 50-Мп сенсорами, каждый из которых отвечает за определённый сценарий съёмки:

Основной модуль: 50 Мп, 1/1,28», 1,22 мкм, ЭФР 23 мм, диафрагма f/1,6, поддержка PDAF и оптической стабилизации (OIS).

Ультраширокоугольный: 50 Мп, 1/2,76», 0,64 мкм, ЭФР 12 мм, f/2,0, также с PDAF.

Телефото: 50 Мп, 1/1,95», 0,8 мкм, ЭФР 71 мм, dual-pixel PDAF и OIS.

Видеораздел не отстаёт: Razr Fold умеет снимать в 8K при 30 кадрах в секунду с поддержкой Dolby Vision, 4K при 120 fps и 1080p с частотой 240 fps для замедленных сцен.

Особенности съёмки и ограничения Motorola Razr Fold

В тестах DxOMark Razr Fold понравился точностью замера экспозиции и баланса белого, а также широким динамическим диапазоном. Детализация снимков на высоком уровне, шумы редки, а автофокус работает быстро и уверенно. Портретная съёмка получила похвалу за аккуратное и естественное размытие фона.

Однако без огрехов не обошлось. При определённых условиях появлялись артефакты в виде ореолов или цветных контуров. Видеосъёмка показала небольшое раздваивание быстро движущихся объектов, а автофокус реагировал с задержкой в сумерках. Контровой свет провоцировал усиление цифровых шумов, что снижало качество роликов.





Значение попадания Razr Fold в топ DxOMark

Восьмое место в общем зачёте DxOMark и первое среди раскладушек говорит об уверенном прогрессе Motorola в области фототехнологий. В последние годы складные смартфоны демонстрируют всё более серьёзные технические характеристики, и Razr Fold усиливает эту тенденцию, предлагая не просто привлекательный дизайн, но и мощный фотомодуль. Это поднимает планку для конкурентов и задаёт новый ориентир для устройств такого форм-фактора.

Тем временем такие гиганты, как Samsung с моделью Galaxy Z Fold 5, также акцентируют внимание на камерах, однако Motorola впервые удалось вписать раскладушку в категорию камерофонов высокого уровня.