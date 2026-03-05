OnePlus официально подтвердила, что её новый смартфон 15T получит аккумулятор ёмкостью 7 500 мА·ч, что значительно превосходит показатели ближайших конкурентов в категории компактных устройств. Президент OnePlus China Ли Цзе раскрыл подробности в Weibo, отметив, что телефон сочетает большую батарею с небольшим 6,32-дюймовым экраном. Для сравнения, Samsung Galaxy S26 с аналогичной диагональю оснащён лишь 4 300 мА·ч, то есть у OnePlus запас энергии примерно на 74% больше.

Внушительная ёмкость достигается благодаря технологии «Glacier Battery», которая заменяет привычные литий-ионные элементы на силикон-карбоновые. Это позволяет поместить больше миллиампер-часов в компактный корпус без увеличения габаритов. Впрочем, долгожданным дополнением станет и сверхбыстрая зарядка с мощностью 100 Вт по проводу и 50 Вт — по беспроводу, что уже знакомо по OnePlus 15 и 15R.

Но OnePlus 15T — не только рекордсмен по аккумулятору. Недавно устройство засветилось в AnTuTu, где показало впечатляющий результат — 4 455 423 балла. В его основе лежит Snapdragon 8 Elite Gen 5, а систему поддерживает Android 16 из коробки. Такой уровень производительности даже обгоняет игровой флагман IQOO 15 Ultra, что для компактного девайса с потенциальными проблемами теплоотвода весьма примечательно.

По имеющимся данным, 15T выйдет в одной основной конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, но не исключено появление вариантов с меньшим объёмом. Камерный блок обещают в стиле OnePlus 15: 50 МП главный сенсор, 50 МП перископ и 32 МП фронтальная камера. Цена пока ориентировочно около 650 долларов, а релиз запланирован на март 2026 года.

OnePlus 15T — хороший пример того, как производитель готов переступать через традиционные ограничения компактных моделей: объединяя крупный аккумулятор, производительный чип и свежую ОС, компания снова бросает вызов Samsung Galaxy S26 и другим флагманам. В эпоху, когда компактные смартфоны обычно страдают от малого запаса энергии или перегрева, такой подход выделяется и явно понравится требовательным пользователям.



