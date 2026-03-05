Corvette ZR1X взял не просто высокую планку, а полностью отверг существующие рамки регламентов Национальной ассоциации хот-родов (NHRA) для уличных автомобилей в дрэг-рейсинге. Гибрид с мощностью 1250 л.с. сотворил время менее 9 секунд на четверти мили, что формально выводит машину из понятия «уличного» по официальным нормам, а цена от $212 195 превращает этот зверь в самый дорогой Corvette на рынке.

Правила NHRA ограничивают уличные автомобили в дрэге временем не быстрее 9 секунд и максимальной скоростью 150 миль в час (около 241 км/ч). Всё это для безопасности водителей без гоночных клеток, ведь при больших скоростях авария на них снижает шансы выжить. Но ZR1X показывает 8,675 секунды при 159,57 милях в час (256 км/ч), не оставляя лиге ни шанса. Даже на обычных дорогих шинах и неподготовленном треке машину не остановить ниже 9,2 секунды.

Технические характеристики Corvette ZR1X

ZR1X сочетает в себе атмосферный 5,5-литровый V8 LT7 с двойным турбонаддувом и модернизированный электрический мотор на передней оси от модели Corvette E-Ray. В совокупности они выдают 1250 л.с. При этом используется полный привод, а вес машины — 1878 кг. Производитель заявляет разгон до 60 миль/ч за 1,68 секунды и пиковое ускорение 1,75 g — данные для специализированных трековых спорткаров, а не для транспорта с заводской гарантией.

Почему ZR1X ломает правило NHRA

Драйверы и организаторы NHRA исходили из риска при езде без каркаса безопасности. Лимит в 9 секунд на четверть мили — фильтр, который в теории удерживал «уличные» машины от опасных скоростей. ZR1X игнорирует эту логику, являясь не гоночным единичным экземпляром, а серийным автомобилем с полным комплектом для уличного использования. Он разрешён в 50 штатах США, работает на обычном бензине и сохраняет багажник. GM даже изменил программное обеспечение, чтобы привод передних колёс не отключался при 160 милях/ч, что необходимо для прохода полного тысячного забега.

GM целенаправленно создала самый быстрый автомобиль в своей истории, но теперь NHRA стоит перед дилеммой — либо пересмотреть правила, либо полностью исключить ZR1X из уличных соревнований. Это знак эпохи, когда производители сами диктуют условия гонок, а регуляторы вынуждены адаптироваться к рекордным машинам.



