Corvette ZR1X взял не просто высокую планку, а полностью отверг существующие рамки регламентов Национальной ассоциации хот-родов (NHRA) для уличных автомобилей в дрэг-рейсинге. Гибрид с мощностью 1250 л.с. сотворил время менее 9 секунд на четверти мили, что формально выводит машину из понятия «уличного» по официальным нормам, а цена от $212 195 превращает этот зверь в самый дорогой Corvette на рынке.

Правила NHRA ограничивают уличные автомобили в дрэге временем не быстрее 9 секунд и максимальной скоростью 150 миль в час (около 241 км/ч). Всё это для безопасности водителей без гоночных клеток, ведь при больших скоростях авария на них снижает шансы выжить. Но ZR1X показывает 8,675 секунды при 159,57 милях в час (256 км/ч), не оставляя лиге ни шанса. Даже на обычных дорогих шинах и неподготовленном треке машину не остановить ниже 9,2 секунды.

Chevrolet Corvette ZR1X 2026 года
Содержание
1. Технические характеристики Corvette ZR1X
2. Почему ZR1X ломает правило NHRA

Технические характеристики Corvette ZR1X

ZR1X сочетает в себе атмосферный 5,5-литровый V8 LT7 с двойным турбонаддувом и модернизированный электрический мотор на передней оси от модели Corvette E-Ray. В совокупности они выдают 1250 л.с. При этом используется полный привод, а вес машины — 1878 кг. Производитель заявляет разгон до 60 миль/ч за 1,68 секунды и пиковое ускорение 1,75 g — данные для специализированных трековых спорткаров, а не для транспорта с заводской гарантией.

Почему ZR1X ломает правило NHRA

Драйверы и организаторы NHRA исходили из риска при езде без каркаса безопасности. Лимит в 9 секунд на четверть мили — фильтр, который в теории удерживал «уличные» машины от опасных скоростей. ZR1X игнорирует эту логику, являясь не гоночным единичным экземпляром, а серийным автомобилем с полным комплектом для уличного использования. Он разрешён в 50 штатах США, работает на обычном бензине и сохраняет багажник. GM даже изменил программное обеспечение, чтобы привод передних колёс не отключался при 160 милях/ч, что необходимо для прохода полного тысячного забега.

Chevrolet Corvette ZR1X на дрэг-стрипе

GM целенаправленно создала самый быстрый автомобиль в своей истории, но теперь NHRA стоит перед дилеммой — либо пересмотреть правила, либо полностью исключить ZR1X из уличных соревнований. Это знак эпохи, когда производители сами диктуют условия гонок, а регуляторы вынуждены адаптироваться к рекордным машинам.


