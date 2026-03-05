В Москве в 2026 году появится новый регулярный речной маршрут, который свяжет природный заказник «Воробьёвы горы» и олимпийский комплекс «Лужники». Четвёртый по счёту маршрут Лужники — Киевский соединит три центральных района столицы и несколько популярных городских локаций, повысив привлекательность водного транспорта.

Об этом сообщил заместитель мэра города Максим Ликсутов. По его словам, за последние 2,5 года в Москве уже запущены три круглогодичных регулярных речных маршрута. Они активно используются жителями, позволив им сэкономить от 30 до 40 минут времени в пути. Общее число поездок на электросудах превысило 3 миллиона.

Особенности четвёртого маршрута и развитие речного транспорта Москвы

Новый маршрут будет обслуживать современный электрофлот — в 2026 году на маршруты выйдут восемь новых судов. Сейчас в московском речном флоте 31 инновационное электросудно, и за прошедший 2025 год флот увеличился на 50%, пополнившись десятью модернизированными судами.

Кроме того, в следующем году появятся пять новых плавучих причалов, включая уже подготовленный причал «Лужники» для нового маршрута. Этот шаг сделает водный транспорт более доступным и комфортным для пассажиров.

В настоящее время в Москве функционируют три регулярных речных маршрута:





Киевский — Парк Фили;

ЗИЛ — Печатники;

Новоспасский — ЗИЛ (запущен в июне 2025 года, протяжённость 5,4 км, с четырьмя плавучими причалами).

В этом году маршрут Новоспасский — ЗИЛ продлят до причала «Красные холмы» на Космодамианской набережной, увеличив его протяжённость на 1,5 км. Такие меры показывают, что речной транспорт в Москве превращается из редкой туристической опции в полноценный элемент городской инфраструктуры.

В эпоху растущих пробок и ограниченного пространства наземного транспорта водные маршруты предлагают городу эффективную альтернативу. Электросуда — тихий, экологичный и экономичный вид передвижения, который постепенно становится популярным среди москвичей и гостей столицы.

Остаётся вопрос, насколько быстро и масштабно водный транспорт интегрируется в повседневную жизнь города и станет решением проблемы перегруженности улиц, а не просто приятным бонусом для прогулок и туристов.