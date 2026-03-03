ИКС Холдинг объявил о бесплатном входе в Музей криптографии в Москве для инженеров, студентов технических специальностей и их семей — 4 марта. Такое решение приурочено к Всемирному дню инженерии. Музей посвящён истории и технологиям шифрования, показывая, как инженерные идеи превратились в современные инструменты защиты информации и коммуникаций.

Что покажет Музей криптографии и кому доступен вход

Экспозиция демонстрирует эволюцию криптографии: от методов скрытия дипломатических и военных сообщений до цифрового шифрования мессенджеров. В музее представлена уникальная коллекция шифровальной техники и интерактивные зоны, которые позволяют наглядно понять сложные процессы защиты данных.

Чтобы получить бесплатный билет 4 марта, инженерам и студентам нужно предъявить диплом или студенческий документ по профилю «инженер». Вместе с ними одному взрослому и двум детям также предоставят бесплатный вход.

ИКС Холдинг и поддержка инженерного образования

ИКС Холдинг активно развивает проекты, направленные на популяризацию инженерной профессии и передачу знаний новым поколениям специалистов. В компании считают, что инженерия формирует будущее страны в областях от безопасности до спутниковой связи. Музей криптографии в их концепции — это не просто место с экспонатами, а платформа, которая вдохновляет молодёжь выбрать технический путь.

«Инженеры сегодня не просто создают технологии — они формируют образ будущего. В нашем музее можно увидеть, как смелые идеи разных эпох воплощались в реальные инструменты, меняющие мир», — отмечает Алексей Шелобков, генеральный директор ИКС Холдинга.

Директор музея Лидия Лобанова добавляет, что интерактивный формат экспозиции помогает школьникам и студентам найти свой путь в новых профессиях и стать авторами перемен.





Когда и где посетить музей бесплатно

Акция действует 4 марта с 11:00 до 20:00 по адресу: Москва, улица Ботаническая, дом 25, строение 4. Это шанс не только окунуться в историю шифрования, но и познакомить детей с возможностями инженерии, которая по-прежнему остаётся одной из самых востребованных и влияющих на нашу жизнь профессий.